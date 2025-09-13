Esta Liga no se merece a Mbappé

Es el mejor jugador del mundo en estos momentos y ponerlo en duda es, cuanto menos, osado. Kylian Mbappé es un jugador totalmente diferencial, un futbolista que desequilibra la balanza a favor de su equipo cada vez que entra en juego. Contra la Real Sociedad lo volvió a hacer con un partido, simplemente, brillante. Especialmente en el primer tiempo, donde Gil Manzano todavía no había entrado en acción para perjudicar gravemente al Real Madrid.

Mbappé comenzó el partido y lo primero que hizo fue dar un pase de gol a Arda Güler, que quedó anulado por un fuera de juego milimétrico del galo. Otra vez, como ante el Mallorca. Con el madridista siempre lo ven todo. Lástima que no siempre sea así, lo que permitiría a los árbitros ahorrarse alguna que otra explicación.

Luego, puso la directa para ganar a todos en carrera, plantarse delante del portero de la Real Sociedad y batirle con una clase asombrosa. Y antes del descanso, ya con su equipo con 10 jugadores, rompió a todos para servir una asistencia a Güler y que el turco hiciera la segunda diana de los madridistas.

En la segunda mitad continuó marcando la diferencia y también sufrió en sus propias carnes a Gil Manzano, quien le amonestó tras, según su criterio -ese que siempre se debe poner en duda teniendo en cuenta el tipo de decisiones que toma, especialmente cuando el Real Madrid está enfrente-, perder tiempo a la hora de ser atendido tras sufrir un rodillazo.

Indignación madridista

El Real Madrid terminó muy enfadado con el arbitraje de Jesús Gil Manzano. No por ser ya noticia -los precedentes con el árbitro extremeño y el conjunto blanco son los que son-, pero no deja de ser algo que se debe destacar. Y es que, otra vez, volvió a equivocarse a la hora de tomar una decisión en contra del equipo madridista.

Gil Manzano decidió expulsar a Dean Huijsen a los 32 minutos de partido con roja directa, después de que el central madridista tocase ligeramente el hombro de Mikel Oyarzabal en una acción clara de falta y de, en condiciones normales, amarilla. Y es que, si bien es cierto que el internacional español comete una infracción, en ningún momento era el último hombre de la defensa madridista, puesto que a su lado comenzaba la carrera Éder Militao.

Por lo tanto, la acción se debería haber saldado con una simple amonestación, pero el colegiado extremeño no dudó en dejar a los blancos con 10 futbolistas. Lo más curioso fue que, a pesar de la cuestionable decisión, el VAR, donde estaba el sevillano Jorge Figueroa Vázquez, tampoco advirtió a su compañero de campo de que revisara dicha acción.

Cuando Huijsen cometió la falta sobre Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad todavía tenía que recorrer unos 50 metros, por lo que había opciones reales de que Militao llegase a esa acción para frenar al atacante español. Además, el futbolista donostiarra estaba escorado, por lo que ni siquiera era una acción manifiesta de gol. Esta decisión sacó de quicio al banquillo madridista, que protestó airadamente la resolución del árbitro.

Xabi ya sufre a la Liga

Tras la acción en la que el Real Madrid se quedó con 10, Xabi Alonso fue el primero en saltar del banquillo para pedir a Gil Manzano que acudiese al VAR a revisar dicha jugada, mientras que Huijsen, junto a sus compañeros, no entendía cómo el árbitro podía tener tan clara la decisión tomada y no ser advertido desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pronto, el juez de la contienda dejó claro que su decisión era inamovible, lo que terminó de enfadar al entrenador del Real Madrid, que, tras seguir protestando la jugada, fue amonestado por el colegiado.

Las notas del Real Madrid