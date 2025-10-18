El CTA saca los tanques contra el Real Madrid: Munuera y González Fuertes arbitrarán en el Coliseum

El CTA ha vuelto a poner en alerta al Real Madrid con la designación de su partido de la jornada 10 de Liga contra el Getafe de este domingo en el Coliseum (21:00 horas). Munuera Montero, colegiado que protagonizó uno de los mayores escándalos que se recuerdan la pasada temporada en El Sadar, será el árbitro de campo, mientras que González Fuertes, quien amenazó a la entidad madridista el día antes de la final de la Copa del Rey, estará en el VAR.

Desde aquel 15 de febrero, es decir, hace más de ocho meses, Munuera Montero nunca había pitado un partido del Real Madrid, pero esta vez el CTA ha sacado toda la artillería contra el club blanco designando dos árbitros que le han perjudicado claramente en el pasado reciente. Ese día, el jiennense expulsó a Jude Bellingham por decir «fuck off» y no «fuck you», como así interpretó sobre el césped.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟵 | DOMINGO 🟨🟥 Estos son los árbitros para el partido del domingo 19 de octubre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/Wo9EQnpXE4#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/D3qnOKzQ3x — RFEF (@rfef) October 18, 2025

Además, anuló un gol legal a Eduardo Camavinga. Esta temporada, en apenas 10 jornadas, los dos árbitros del Getafe-Real Madrid han pasado por la nevera. En el caso de Munuera Montero por no parar el encuentro de la jornada 1 en Son Moix entre Mallorca y Barcelona antes del remate de Ferran Torres que supuso el 0-2 con Raillo conmocionando en el verde. El propio CTA reconoció el error de su colegiado.

La peor designación posible en el Getafe-Real Madrid

Y González Fuertes, dos jornadas más tarde, sufrió un neverazo inmediato al zamparse desde el VAR el fuera de juego en el gol de Giuliano Simeone para el Atlético en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Horas después tenía que haber actuado de asistente de videoarbitraje en el Real Madrid-Mallorca, pero el CTA lo fulminó en el mismo día para no generar más polémica.