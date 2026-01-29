La Champions iguala los esfuerzos de Madrid y Barça para el tramo decisivo de la temporada

La Champions League ha igualado los esfuerzos de Real Madrid y Barcelona para el tramo decisivo de la temporada en todas las competiciones. Un tramo que ya está en marcha con los cuartos de final de la Copa del Rey, donde los blancos ya no están, los playoffs de la máxima competición europea y una Liga a la que le queda casi toda la segunda vuelta.

El tema es que el Barça ha logrado ahorrarse dos semanas de competición después de clasificarse directo a los octavos de final de la Champions League. No tendrá partidos entre semana en las últimas dos semanas del mes de febrero. En las dos primeras tendrá que jugar la Copa del Rey si avanza a semifinales.

En cambio, el Real Madrid, que ya tenía libre las dos primeras semanas de febrero tras el batacazo en la Copa del Rey después de ser eliminado por el Albacete, pensaba en poder tener todo el mes de febrero para poder preparar mejor la Liga y los octavos de Champions. Pero su descalabro en Lisboa contra el Benfica ha provocado que los esfuerzos con el Barcelona se igualen.

Ahora, el Real Madrid descansará por deméritos propios en las dos primeras semanas de febrero y jugará otros partidos de Champions League ante Benfica o Bodo/Glimt a finales de mes. El Barcelona, por méritos propios, jugará la Copa del Rey en la primera quince de febrero y descansará en la Copa de Europa después de lograr el famoso billete del Top-8.

Antes de empezar la última jornada de Champions, todo apuntaba a que el Real Madrid tendría todo el mes de febrero liberado de partidos entre semana y el Barcelona tenía opciones de tenerlo todo al revés: todo ocupado. Al final los esfuerzos de los dos gigantes del fútbol español se van a igualar. Ambos tendrán los mismos descansos.

Eso significa que la «ventaja» física que el Real Madrid tenía sobre el Barcelona de cara a la Liga por no jugar la Copa a partir de cuartos de final la pierde viéndose obligado a jugar dos partidos más de Champions que el Barça no jugará. Dos partidos europeos que seguramente requerirán un esfuerzo mayor. La Copa de Europa ha igualado estos esfuerzos.