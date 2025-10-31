Bota de Oro a Mbappé, en directo: horario y última hora de la entrega en el Bernabéu y todas las reacciones

Kylian Mbappé recibe este viernes la Bota de Oro en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de la pasada temporada y ahora podrá alzar el premio que logró en su primer año con la camiseta blanca, en el que marcó un total de 31 goles. Sigue en directo la entrega de la Bota de Oro a Mbappé en DIARIOMADRIDISTA.

El francés, que ya suma 16 dianas este curso, tendrá en sus manos la prestigiosa Bota de Oro que reconoce al máximo goleador de la temporada. Mbappé se lució individualmente en su estreno como madridista, aunque se quedó con la espinita de no levantar su primer título, un objetivo hacia el que va encaminado en el presente curso, el de su explosión definitiva de la mano de Xabi Alonso.

Mbappé ganó la Bota de Oro (en la que solo se cuentan los goles en las ligas nacionales, no en Copas ni en competiciones europeas) tras un espectacular sprint final. El francés marcó nueve goles en los últimos cinco partidos de Liga (dos al Celta de Vigo, tres al Barcelona, uno al Mallorca, otro al Sevilla y dos más a la Real Sociedad), un dato tremendo con el que superó a Robert Lewandowski (Barça) en el Pichichi (que, evidentemente, también lo ganó Mbappé) y a Gyökeres. También se ha impuesto a Salah (Liverpool).

Dónde ver la entrega de la Bota de Oro a Mbappé

El acto, que se celebrará en el Bernabéu a partir de las 13:30 horas y en el que estará OKDIARIO, se podrá seguir en directo por televisión a partir de las 12:30 a través de Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco. Por supuesto, en este periódico lo podrás vivir desde una hora antes y posteriormente cuando arranque con todos los momentos y las reacciones posteriores.