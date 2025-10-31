Real Madrid
Bota de Oro a Mbappé, en directo: horario y última hora de la entrega en el Bernabéu y todas las reacciones
Última hora en directo del acto de entrega de la Bota de Oro a Kylian Mbappé
El acto tendrá lugar este viernes en el Estadio Santiago Bernabéu
El Bernabéu se viste de gala
Más imágenes desde el templo madridista, que luce así para esta cita tan especial en la que su mejor jugador va a recibir el homenaje que merece.
Aficionados del Real Madrid esperan la llegada de Mbappé
Mucha expectación a las puertas del Bernabéu, con aficionados que aguardan incluso a la llegada en coche de Kylian Mbappé por el parking del estadio. Esta es la imagen a media hora de que arranque el acto, captada por nuestro Iván Martín.
Mbappé, Pichichi de la Liga
Mbappé también fue Pichichi de la Liga el curso pasado con esos 31 goles y esta temporada lidera la tabla de goleadores con 11, cinco más que Julián Álvarez y Etta Eyong.
A qué hora le dan la Bota de Oro a Mbappé
El acto en el Bernabéu arranca a las 13:30, por lo que a partir de esa hora podremos ver la imagen de Mbappé levantando la Bota de Oro.
El mejor Mbappé de siempre
Mbappé, que hoy recibirá el merecido galardón de la 2024-25, está registrando los mejores números de su carrera. El delantero galo ha anotado 16 tantos en sus 13 primeros partidos de la temporada con el Real Madrid. Unas cifras que le sitúan con un promedio de más de un gol por encuentro y evidencian el gran momento de forma que atraviesa el ’10’ merengue.
El día grande de Mbappé
¡Bienvenidos! Este viernes a las 13:30 horas Kylian Mbappé recibirá la Bota de Oro conseguida la pasada temporada tras proclamarse el máximo goleador de Ligas nacionales por delante de Salah y Gyökeres. Vayan cogiendo hueco.
Kylian Mbappé recibe este viernes la Bota de Oro en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de la pasada temporada y ahora podrá alzar el premio que logró en su primer año con la camiseta blanca, en el que marcó un total de 31 goles. Sigue en directo la entrega de la Bota de Oro a Mbappé en DIARIOMADRIDISTA.
El francés, que ya suma 16 dianas este curso, tendrá en sus manos la prestigiosa Bota de Oro que reconoce al máximo goleador de la temporada. Mbappé se lució individualmente en su estreno como madridista, aunque se quedó con la espinita de no levantar su primer título, un objetivo hacia el que va encaminado en el presente curso, el de su explosión definitiva de la mano de Xabi Alonso.
Mbappé ganó la Bota de Oro (en la que solo se cuentan los goles en las ligas nacionales, no en Copas ni en competiciones europeas) tras un espectacular sprint final. El francés marcó nueve goles en los últimos cinco partidos de Liga (dos al Celta de Vigo, tres al Barcelona, uno al Mallorca, otro al Sevilla y dos más a la Real Sociedad), un dato tremendo con el que superó a Robert Lewandowski (Barça) en el Pichichi (que, evidentemente, también lo ganó Mbappé) y a Gyökeres. También se ha impuesto a Salah (Liverpool).
Dónde ver la entrega de la Bota de Oro a Mbappé
El acto, que se celebrará en el Bernabéu a partir de las 13:30 horas y en el que estará OKDIARIO, se podrá seguir en directo por televisión a partir de las 12:30 a través de Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco. Por supuesto, en este periódico lo podrás vivir desde una hora antes y posteriormente cuando arranque con todos los momentos y las reacciones posteriores.
¡Falta poco para el momentazo!
En cinco minutos está previsto que arranque el acto en el Bernabéu en el que Mbappé recogerá su Bota de Oro. El premio ya se muestra en el palco de honor.