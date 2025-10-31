Mbappé se calza de oro

Kylian Mbappé recibirá este viernes, a las 13:30 horas, en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, la Bota de Oro que le acredita como el máximo goleador de la pasada temporada a nivel europeo. El francés se hizo con este galardón tras marcar 31 goles en su primera temporada como jugador del Real Madrid. El galo, que recibe por primera vez este galardón individual, se impuso a Gyökeres (Sporting de Portugal) y Salah (Liverpool).

Mbappé ganó la Bota de Oro –en la que solo se cuentan los goles en las ligas nacionales, no en Copas ni en competiciones europeas– tras un espectacular sprint final. El francés marcó nueve goles en los últimos cinco partidos de Liga (dos al Celta, tres al Barcelona, uno al Mallorca, otro al Sevilla y dos más a la Real Sociedad), un dato tremendo con el que superó a Robert Lewandowski (Barcelona) en el Pichichi (que, evidentemente, también lo ganó Mbappé) y a Gyökeres.

El futbolista del Sporting de Portugal marcó bastantes más goles que Mbappé (39), pero los tantos en la liga lusa no valen igual que en la liga española. Mientras que en Portugal se multiplica cada gol por 1,5 puntos, en España cada tanto vale 2 puntos. Esto es así por la dificultad de cada liga. En Inglaterra también cada gol vale 2 puntos y, realmente, el rival de Mbappé por esta Bota de Oro estuvo ahí, con Salah.

Sin embargo, mientras Mbappé hizo un sprint final de Liga espectacular, Salah -ya con la liga ganada por el Liverpool- fue hacia atrás. El delantero egipcio solo marcó un gol en los últimos siete partidos de Premier League de su equipo, dato que le acabó hundiendo en la batalla por la Bota de Oro.

Así, el delantero francés ganó la Bota de Oro 2025 con 62 puntos, seguido de Gyökeres, que hizo 58,5. Salah quedó en tercera posición con 56. El otro jugador de la Liga que entró en el top 5 de esta clasificación fue Lewandowski, al que una lesión le apartó también de ser el máximo goleador del campeonato nacional. El polaco se quedó con 25 goles y 50 puntos.

Mbappé consiguió la Bota de Oro en su primer año en el Real Madrid, lo que tiene todavía más mérito, y cerró la Liga con 31 goles. Sucede en el palmarés a Harry Kane y es el primer madridista que gana este trofeo individual desde hace 10 años: el último fue Cristiano Ronaldo en la temporada 2014/15. Mbappé es el tercer jugador del equipo blanco en ganar la Bota de Oro; los otros fueron Hugo Sánchez, en 1990, compartido con Hristo Stoichkov, y el luso.

Kane y Haaland, los rivales esta temporada

Mbappé tratará de volver a ganar la Bota de Oro este curso, pero tendrá una dura competencia. El francés suma 11 goles en Liga este curso, los mismos que ha hecho Haaland con el Manchester City en la Premier League. Uno más suma Harry Kane con el Bayern. En estos momentos, el jugador que lidera la clasificación es el serbio Darko Lemajic, que milita en el RFS letón. Ha hecho 27 goles, pero solo suma 27 puntos, mientras que los tres acumulan 24 y 22 puntos, respectivamente, ya que los goles en la Liga, la Bundesliga y la Premier valen doble.