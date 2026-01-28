Bellingham no aclara las dudas del Madrid: «No estoy seguro de que pensar, pero no tiene buena pinta…»

Jude Bellingham y Kylian Mbappé fueron los únicos jugadores del Real Madrid que salieron a hablar ante los medios de comunicación tras el batacazo en Lisboa. El jugador inglés no encontraba razones para explicar el fracaso de su equipo contra un Benfica que le iba ganando y su portero acabó marcando el 4-2 definitivo que le clasificaba en la siguiente ronda. Desastre total para los de Álvaro Arbeloa, que fueron claramente arrollados en el estadio Da Luz.

«Obviamente, se siente horrible perder de esta manera. Lo cierto es que no esperábamos tener este tipo de partido, vamos a tener que volver a verlo. Los goles que hemos concedido, las cosas que han pasado… No tengo mucho más que decir. No estoy seguro de que pensar, pero no tiene buena pinta», comenzó Bellingham, que no se explicaba lo sucedido en la capital portuguesa.

«Han sido más intensos, han ganado todos los balones divididos. Las cosas básicas que solemos hacer bien, como el talento de generar de la nada, en este partido no hemos sido capaz de sacarlo adelante y tendremos que seguir manteniendo este enfoque mental de cara a los próximos partidos», añadió Bellingham en Movistar +.

Bellingham y Mbappé dan la cara

Como decimos, Mbappé también habló en zona mixta, en una declaración escueta pero contundente: «No es un tema de calidad, no es de táctica, es un tema de tener más ganas que el resto y se ha visto que el Benfica se jugaba la vida y nosotros no. Nosotros nos jugábamos el top 8 y ellos la clasificación y así han jugado ellos todo el partido».