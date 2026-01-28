Mourinho: «Pedí perdón a Arbeloa por como celebré el gol»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa del estadio de Da Luz tras la victoria del Benfica ante el Real Madrid en la fase liga de la Champions. Los blancos vencieron 4-2 gracias a un gol de Trubin, el portero de los lusos, en el último segundo del encuentro. Un tanto que metió a los lisboetas en la repesca.

«Ha sido muy merecido. Kylian tuvo dos oportunidades e hizo dos goles. Pero para el Benfica es un prestigio increíble ganar al Real Madrid. Tantos años sin medirse. Y eso le da mucho a este club. Me da igual que me toque Madrid o Inter, son grandes equipos y les tengo mucho cariño. Pueden ganar la Champions y nosotros solamente podemos hacer esta épica victoria», comenzó Mourinho.

«Cuando hice los cambios pensaba que estaba clasificado. Tuvimos la suerte de un balón parado y un gol histórico de Trubin y con el estadio se viene abajo. La noche de hoy es muy merecida», añadió el entrenador del Benfica.

«Gané y perdí eliminatorias en el ultimo minuto, pero nunca gané con el gol de un portero. Pensaba que había pasado por todo, pero no. Cuando yo hago el cambio, me decían que ganar era suficiente, pero cuando los pongo en el campo ya no llegaba. Los jugadores no entendieron que hiciese un cambio para defender. Teníamos la falta y debíamos ir con todo. Si no lográbamos meter gol, por lo menos por tres. Para el Benfica es una noche fantástica, independientemente de lo que pase en el futuro. Estoy muy contento por mis jugadores», comentó.

«Le pedí disculpas por cómo celebré el gol, pero es hombre de fútbol y entiende el momento que es el Real Madrid, Álvaro, Chendo y mi gente. Me dijo que no me disulpara por nada», comentó.

A la hora de hablar sobre el nivel del Real Madrid, fue claro: «He visto un gran Benfica. Entiendo que analicéis al Madrid, pero me centro en los míos. Hemos hecho un partido increible y le he dicho a los jugadores que estos te matan, como pasó con Mbappé. Hemos jugado un partido extraordinario».

«Nunca más he vuelto al Bernabéu desde que me marché. Cuando estaba todo organizado para volver con Óscar Ribot, me llamó el Benfica y voy directamente a Lisboa. Quizá vuelvo como adversario», comentó.