Arranca el parón para los internacionales del Real Madrid: Carvajal, Mbappé, Güler, Mastantuono…

En un parón de selecciones atípico en el Real Madrid, sólo 12 jugadores del conjunto blanco disputarán los compromisos internacionales. Alrededor de la mitad de la plantilla blanca se ha quedado en la capital para entrenar a las órdenes de Xabi Alonso o recuperarse de sus problemas físicos en los casos de Endrick, Camavinga, Bellingham y Mendy. El meta Andriy Lunin se ha unido a este último grupo tras abandonar la concentración de Ucrania por unas molestias en la zona lumbar. Los primeros madridistas en pisar el verde con su selección serán Carvajal, Huijsen, Arda Güler, Rudiger y Courtois en la noche de hoy.

La selección española se mide a Bulgaria en Sofía a las 20:45 horas. Una condición de visitante y un horario que repetirá el domingo en su duelo ante la Turquía de Arda Güler. El jugador otomano, por su parte, se estrena en este parón a las 18:00 horas de hoy ante Georgia. Turquía y España se presentan como las dos selecciones más potentes de cara a ocupar el primer puesto del Grupo G de la fase de clasificación para el Mundial 2026. También fuera de casa se estrenan la Alemania de Rudiger (Eslovaquia) y la Bélgica de Courtois (Liechtenstein). Ambas selecciones disputarán su segundo compromiso del parón en casa, en el que enfrentarán a Irlanda del Norte y Kazajistán, respectivamente.

La madrugada del jueves al viernes, si nos atenemos al horario peninsular, tendrá como protagonistas a la Uruguay de Fede Valverde y la Argentina de Franco Mastantuono. En los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas, los charrúas reciben a Perú (viernes 5, 01:30 horas) y visitan Chile (miércoles 10, 01:30 horas). La vigente campeona del mundo, ya clasificada, juega como local ante Venezuela (viernes 5, 01:30 horas) y como visitante ante Perú (miércoles 10, 01:00 horas).

Brahim busca el pleno con Marruecos

Brahim Díaz, por su parte, busca mantener la impecable fase de clasificación de Marruecos hasta el momento. Los vigentes campeones de la Copa África han firmado un impecable cinco de cinco, con 14 tantos a favor y sólo dos en contra. El jugador del Real Madrid ha contribuido con un gol y dos asistencias. Marruecos se mide mañana (21:00 horas) a Níger y visita Zambia el próximo lunes a las 15:00 horas.

Alaba se prueba con Austria y Mbappé quiere seguir en racha

Los dos partidos de Austria ante Chipre (sábado 6, 20:45 horas) y Bosnia y Herzegovina (martes 9, 20:45 horas) suponen una buena oportunidad de sumar minutos y ritmo para David Alaba, ante las dificultades hacerlo en el Real Madrid. El defensor merengue quiere entrar en la rotación de Xabi Alonso pese a sus problemas físicos y tendrá minutos en una selección en la que es el principal referente.

Una condición de líder de la que también goza en Francia Kylian Mbappé. La selección gala, en la que Tchouméni ejerce como ancla en el medio, se mide en tierras polacas a Ucrania (viernes 5, 20:45 horas) y a Islandia en casa (martes 9, 20:45 horas).

Gonzalo, a hacer la ‘mili’ con la Sub-21

El único jugador del primer equipo convocado con las selecciones en etapa formativa es Gonzalo García. El delantero hará la ‘mili’ que le pidió Luis de la Fuente mientras brillaba en el Mundial de Clubes. El ’16’ merengue ya reforzó el entrenamiento de la absoluta el pasado lunes y apunta a ser uno de los candidatos a acudir a la cita mundialista del próximo verano. El combinado Sub-21 se medirá a Chipre (viernes 5, 20:00 horas) en Los Pajaritos y a Kosovo (martes 9, 19:00 horas).