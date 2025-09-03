Gonzalo enamora a todos en Las Rozas

Gonzalo García no ha tardado en ganarse a todos en sus primeros días como internacional español Sub-21. El delantero del Real Madrid ha sido convocado en esta ventana por David Gordo, pero ha trabajado a las órdenes de Luis de la Fuente con la Absoluta, dejando grandísimas sensaciones en cada entrenamiento que ha realizado con la vigente campeona de Europa en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El delantero del Real Madrid fue ascendido por Luis de la Fuente para reforzar al combinado nacional en el entrenamiento que España llevó a cabo el pasado lunes a puerta abierta en Las Rozas. El seleccionador español pudo ver de primera mano cómo se las gasta el atacante, que hizo dos goles en el partidillo. En la sesión del martes, ya con la Sub-21, continuó demostrando su calidad ante la atenta mirada de David Gordo.

Gonzalo ha llegado a Las Rozas pisando fuerte, tal y como hizo con el Real Madrid en el Mundial de Clubes cuando le dieron la oportunidad. El madrileño ha sorprendido a todos desde el primer día y ha dejado claro que ha llegado para quedarse en el combinado nacional. Ya sea con la Sub-21 o con la Absoluta, la idea de la Federación, apoyada por Luis de la Fuente y David Gordo, es que se convierta en un fijo.

Gonzalo sigue creciendo semana tras semana y Luis de la Fuente no le pierde de vista. Si bien es cierto que en esta convocatoria no le citó con España, lo aprovechó David Gordo para llevarle con la Sub-21.

No obstante, salvo lesión inoportuna, lo que debe tener claro el delantero del Real Madrid es que el próximo verano será uno de los candidatos para hacer las maletas y acudir a la llamada de Luis de la Fuente para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La ausencia del ‘9’

España tiene un problema: en estos momentos sólo cuenta con un delantero centro, que es Álvaro Morata. El capitán, si quiere, acudirá al Mundial de 2026, pero Luis de la Fuente sabe que debe reforzar el ataque. Por ello, la irrupción de Gonzalo es una auténtica bendición. El seleccionador ha quedado muy satisfecho con lo que ha visto de él en estos días en Las Rozas y ahora sólo espera que Xabi Alonso le dé minutos para que siga creciendo y poder contar con él, si se lo gana, en la convocatoria de octubre.