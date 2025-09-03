El Real Madrid de Xabi supera en tres partidos al mejor Barcelona de Guardiola

El arranque de temporada de Xabi Alonso con el Real Madrid está siendo perfecto en cuanto a resultados. El técnico tolosarra ya dirigió al equipo blanco desde el banquillo en el Mundial de Clubes, un torneo que se consideró como parte de la campaña 2024/25. Después de una corta y atípica pretemporada de dos semanas, el equipo merengue ha comenzado con un tres de tres en Liga. Un debut en Liga que le sitúa a la altura de los mejores equipos de la competición en este siglo.

La fortaleza defensiva del Real Madrid de Xabi Alonso está siendo una de sus principales señas de identidad en el inicio de la 2025/26. El mercado merengue ya fue en esa dirección, con tres de las cuatro incorporaciones (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras) en esta parcela del campo. Huijsen y Carreras parecen fijos en el sector izquierdo de la retaguardia, mientras que Arnold y Militao han rotado su puesto de titular con Carvajal y Rudiger. En tres partidos de Liga, Courtois tan sólo ha encajado un gol. Muriqi fue el encargado de romper la imbatibilidad del belga el pasado fin de semana después de dos porterías a cero ante Osasuna y Real Oviedo.

El Real Madrid no está necesitando actuaciones estelares de su portero para no encajar goles. La presión tras pérdida y la contundencia atrás han reducido de manera drástica las llegadas rivales. En los tres primeros encuentros, los blancos sólo recibieron 17 disparos, 8 de ellos a portería. En el debut ante Osasuna, los rojillos no lograron disparar entre los tres palos. Estos números colocan a Xabi Alonso cerca de los cosechados por Pep Guardiola en su primera temporada en el FC Barcelona.

Según datos de Opta, los 17 tiros recibidos por el Real Madrid en sus primeros tres partidos de Liga son la cifra más baja desde el comienzo de la etapa del técnico catalán en Can Barça, con 12 en el mismo número de encuentros. En aquella temporada 2008/09, el conjunto blaugrana conquistó todos los títulos bajo el mando de Guardiola. Sin embargo, sus buenos números en este aspecto de la defensa no estuvieron acompañados por los resultados. El Barcelona perdió en su estreno ante el Numancia en Los Pajaritos (1-0) y empató en su primer partido como local ante el Racing de Santander (1-1). No fue hasta la tercera jornada cuando la afición culé pudo celebrar su primera victoria, un 1-6 ante el Sporting de Gijón.

Por tanto, el comienzo liguero de Xabi Alonso en el Real Madrid ha superado al de Pep Guardiola en el banquillo del eterno rival. El Barça sumó cuatro puntos y tres goles encajados en sus primeros tres encuentros, por los nueve puntos y un tanto recibido del conjunto merengue. El Real Madrid deberá mantener la solidez en defensa, de la que careció el año pasado, para aspirar a conseguir títulos. En una Liga en la que la mayoría de equipos pierden talento diferencial cada año, una cifra baja de goles encajados te asegura un buen ‘saco’ de puntos de forma rutinaria.