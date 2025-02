Arda Güler no aguanta más. El mediapunta turco no entiende su situación y su reiterada falta de minutos y pedirá salir cedido del Real Madrid este verano si Ancelotti continúa al frente del equipo madridista la próxima temporada.

Así lo adelantó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones. «Arda Güler es un jugador descomunal que llegó como la gran promesa del fútbol turco ha transmitido al Real Madrid que si sigue en esta tesitura de jugar poco quiere salir el año que viene. No sé si cedido o traspasado, pero no quiere continuar, sobretodo si sigue Ancelotti al frente. Su relación con Ancelotti no es la mejor del mundo», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

En pretemporada tanto desde el club como el propio Carlo Ancelotti insistían en que Arda Güler iba a tener un rol muy distinto este año en el Real Madrid. Se lo decían al propio futbolista y a su entorno e incluso lo deslizaban entre la prensa: «Güler va a jugar mucho más este año». La pasada campaña, lastrado por su lesión de rodilla mal diagnosticada que le hizo perderse seis meses de competición, el turco no consiguió tener minutos hasta que el equipo blanco conquistó la Liga y Carletto se dedicó a aligerar la carga de minutos de los titulares con mayor protagonismo para los olvidados.

A Arda Güler le bastaron entonces media docena de partidos para anotar siete goles en el campeonato doméstico y demostrarle a Ancelotti que merecía más. Así se lo transmitieron en verano al futbolista y a su entorno tanto desde el club como el propio técnico y sus ayudantes, especialmente su hijo Davide, el que está más cerca del día a día de los futbolistas y que convenció al turco de que quedarse en el Real Madrid era la mejor opción para su crecimiento y proyección profesional.

Arda Güler se siente invisible

Pero ninguna de las promesas que le hicieron se ha cumplido y Arda Güler, que rechazó numerosas opciones para salir cedido a equipos que juegan la Champions, lleva desde antes de Navidades muy molesto por la situación que atraviesa en el Real Madrid. Tanto que el joven mediapunta turco pedirá salir cedido este verano si Ancelotti continúa al frente del equipo.

Superada ya la primera mitad de la temporada con el Real Madrid, nada menos que 39 partidos oficiales en cinco competiciones distintas, Arda Güler sólo ha jugado nueve partidos de titular (dos de ellos en duelos de la Copa del Rey) y a Carletto no le gustó que el jugador tocara la puerta de su despacho y le pidiera explicaciones en privado tras el derbi del Metropolitano de la primera vuelta el que el turco tenía opciones de ser titular por las bajas y, sin embargo, se quedó en blanco.

A Arda Güler le sobran los motivos para estar enfadado: el turco ha sumado cero minutos los dos derbis ante el Atlético y en los dos Clásicos , tanto en el 0-4 del Bernabéu como en el 2-5 de la final de la Supercopa de España en Arabia. Con la selección de Turquía, en cambio, Güler ha sido titular indiscutible en los seis partidos oficiales de las tres ventanas FIFA, ha jugado la mitad completos y sólo se ha perdido 12 minutos.

En el Real Madrid, sin embargo, Arda Güler sólo lleva jugados 967 minutos, lo que equivaldría a apenas nueve de los 39 partidos que lleva su equipo. En muchas ocasiones, Ancelotti le ha sacado en las postrimerías de los encuentros más para consumir tiempo que como un jugador realmente útil para el equipo.

El jugador no entiende la falta de oportunidades y menos aún cuando es uno de los pocos futbolistas de la plantilla del Real Madrid que no ha sufrido lesiones esta temporada. Pero ni las ausencias de Rodrygo, Brahim, Camavinga o Bellingham, que han sufrido diversas lesiones esta temporada, han conseguido que Arda Güler sea un jugador importante para Ancelotti ni que entre en la rotación para el reparto de minutos.

El club sí cree en Güler

Ancelotti sabe que tiene en sus manos un diamante como futbolista, pero cree que aún está por pulir y que la competencia en el Real Madrid es tan grande que le impide regalar a Arda Güler los minutos que merece. El jugador, sin embargo, cree que va a ser imposible convencer a Carletto para que le conceda más veces la camiseta de titular y menos aún en los partidos más importantes para el equipo.

En el pasado mercado de invierno hubo otra vez lista de espera de clubes que intentaron llevarse a Arda Güler en calidad de cedido, pero el Real Madrid volvió a darles con la puerta en las narices. Nadie en las oficinas del club blanco quiere que el turco se vaya porque saben de su enorme potencial, aunque entienden su enfado con el técnico porque comparten con Güler que los minutos que le concede Ancelotti son muy pocos y en momentos en los que los partidos ya están decididos.