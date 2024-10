Arda Güler obliga a tomar decisiones a Ancelotti

Arda Güler se ha empeñado en dejar claro a Carlo Ancelotti que está para mucho más. Que ya no está para ser el relevo de Modric y sí para ser un jugador con un peso mucho más importante dentro del equipo blanco. Un jugador diferencial por el que poco a poco debe ir creciendo el fútbol del Real Madrid. Los blancos tienen un problema a la hora de elaborar el juego y el otomano puede ser solución. Sólo hace falta que el italiano se atreva. Sí, que sea valiente y le ponga.

Ancelotti es un hombre de jerarquía. Respetable. No le ha ido mal en su carrera como entrenador. Siempre ha dejado claro que los jóvenes lo iban a tener más complicado si por delante había jugadores del primer equipo más veteranos que todavía podían rendir. Pero Arda Güler se está empeñando en marcar diferencias y derribar la puerta del once titular. Y si para ello leyendas como Modric deben jugar menos, pues tendrá que ser así. Pero el joven jugador turco se ha empeñado en triunfar de blanco y siempre que tenga minutos, menos de lo que le gustaría en la entidad madridista, demostrar que es diferencial.

Esta temporada Güler sólo se ha quedado sin jugar en dos partidos con el Real Madrid. Como defiende Ancelotti, está teniendo más minutos que la temporada pasada. Esto es cierto. Al mismo tiempo, se debe explicar que sólo ha jugado tres duelos de titular, nunca ha completado un encuentro, suma 291 minutos y es el jugador número 14 con más minutos en la plantilla madridista.

Por ello, Güler quiere más. El turco busca tener más protagonismo en la plantilla madridista y con actuaciones como la que ha firmado con Turquía en el último minuto sabe perfectamente que Ancelotti no tendrá más remedio que darle los minutos que tanto demanda.

El enfado de Güler

Arda Güler no entiende por qué Ancelotti le dejó sin jugar ni un solo minuto en el derbi ante el Atlético a pesar de las bajas de Mbappé, Brahim y Camavinga, que ni calentó. Esa decisión fue la gota que colmó el vaso porque el turco no está cómodo con el rol que le está dando Carletto, que sólo le pone en los partidos más asequibles del Real Madrid.

Así lo reveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que hay lío con Arda Güler, que está bastante enfadado por su situación, que juega más bien poco. Ha sido titular en dos partidos de 13, ha jugado 290 minutos de 1.170 que ha disputado el Real Madrid. Hay lío con él. Me dicen que al entrenador no le termina de encajar el jugador. El final de temporada pasado fue bueno. Al entrenador no le gusta mucho porque dice que le falta espíritu y físico».

Arda Güler se quedó en el Real Madrid el pasado verano por dos motivos. El primero, y más importante, porque el club blanco no le iba a dejar salir. Ancelotti le considera una pieza importante dentro de la plantilla madridista. Por otro lado, el turco siempre ha tenido claro que este curso iba a ser importante tras una primera toma de contacto con la élite madridista la pasada temporada en la que fue de menos a más.

De hecho, Güler esta temporada ha dejado atrás las lesiones que le condenaron la pasada temporada en el primer tramo del curso. Y es que, el turco no sólo ha mejorado en lo futbolístico, sino que también ha crecido físicamente. Los exámenes que hace Pintus los supera con nota. De hecho, impresiona a todos. Este joven de 19 años ha progresado notablemente en uno de sus puntos débiles cuando llego al Real Madrid. Desde Valdebebas aseguran que es un jugador totalmente diferente.