Mosqueo de Arda Güler con Ancelotti

Arda Güler no entiende por qué Ancelotti le dejó sin jugar ni un solo minuto en el derbi ante el Atlético a pesar de las bajas de Mbappé, Brahim y Camavinga, que ni calentó. Esa decisión fue la gota que colmó el vaso porque el turco no está cómodo con el rol que le está dando Carletto, que sólo le pone en los partidos más asequibles del Real Madrid.

Así lo reveló Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que hay lío con Arda Güler, que está bastante enfadado por su situación, que juega más bien poco. Ha sido titular en dos partidos de 13, ha jugado 290 minutos de 1.170 que ha disputado el Real Madrid. Hay lío con él. Me dicen que al entrenador no le termina de encajar el jugador. El final de temporada pasado fue bueno. Al entrenador no le gusta mucho porque dice que le falta espíritu y físico».

Todo ocurrió hace dos miércoles al confirmarse la lesión muscular de Mbappé, que le apartaba del derbi y, aparentemente, de los partidos del Real Madrid de las próximas tres semanas, Arda Güler se frotaba las manos. El turco sabe que no es fácil hacerse un sitio en el once titular de Ancelotti, pero la saturación del calendario y las lesiones siempre abren rendijas por las que colarse entre los elegidos. Podía (y debía) ser su momento.

Carletto tenía tres opciones para suplir a Mbappé en el Metropolitano, toda vez que la recuperación de Camavinga era más postureo que realidad. El francés, de hecho, no saltó ni a calentar en ningún momento del partido. El cambio natural, nueve por nueve, era meter a Endrick por Mbappé, relevo que, con el carácter conservador de Ancelotti, quedaba descartado. El brasileño no ha sido titular en ningún partido oficial con el Real Madrid como para serlo en un derbi.

Güler, a cero en el derbi

La opción más lógica, y la más viable, era meter a Arda Güler junto a Tchouaméni, Valverde y Bellingham y dejar a los dos brasileños, Vini y Rodrygo, como delanteros del equipo. Y la tercera vía era tirar de galones y apostar por Modric en el medio, que es lo que acabó haciendo Ancelotti para disgusto del mediapunta turco.

Arda Güler se veía de titular ante el Atlético, pero lo que no contemplaba en ningún escenario era quedarse sin jugar ni un minuto. Y eso es lo que le pasó. Carletto se olvidó de él y le relegó junto a Vallejo y el canterano Jacobo –Camavinga no estaba para jugar– a calentar banquillo durante todo el derbi. Arda asume que el entrenador es quien toma las decisiones, pero no entiende que Ancelotti no le metiera, igual que a alguno de sus compañeros, aunque sólo fuera para disputar los últimos minutos de derbi.

El joven mediapunta turco, que ha rechazado este verano a media docena de clubes que se interesaron en su cesión, no está dispuesto a ser un futbolista residual para Ancelotti en los grandes duelos. Arda Güler apenas jugó 3 minutos en la Supercopa de Europa, fue suplente en Champions ante el Stuttgart y ni participó frente al Atlético. Son los tres partidos más atractivos que ha disputado el Real Madrid hasta la fecha y, curiosamente, son los duelos en los que Güler ha tenido menos minutos.

Güler no entiende la decisión de Ancelotti en el Metropolitano pero la respeta y seguirá trabajando con humildad para ganarse más minutos. Es cierto que esta temporada, respetado por las lesiones, está teniendo algo más de protagonismo que en la campaña de su debut en el Real Madrid, marcada por una sucesión de lesiones con malos diagnósticos que se alargaron demasiado en el tiempo.

El año de Güler

Ahora Güler ha madurado, está adaptado al equipo y a la ciudad e incluso su cuerpo ha cambiado en un año. Igual que ocurre en casos de futbolistas precoces como Lamine Yamal, el turco ha cambiado radicalmente su aspecto físico y ya no parece un jugador tan endeble como cuando llegó. Esta temporada, ayudado por las bajas especialmente en el centro del campo, Güler ya ha participado en 8 partidos con un total de 257 minutos. En Liga ha sido titular tres veces, frente al Valladolid, la Real Sociedad y el Espanyol, aunque en los tres duelos fue sustituido por Ancelotti.

Su relevancia en Turquía es muy superior a la que tiene en el Real Madrid porque Arda Güler se ha ganado los galones para jugar completos los dos duelos con su selección en el parón de septiembre. Ancelotti sabe que el mediapunta turco es un talento con una zurda única en el mundo, pero no encuentra la forma de darle los minutos que merece, algo similar a lo que le ocurre con Endrick, cuya presencia en el equipo se reduce exclusivamente a los últimos cinco o diez minutos de cada partido. Porque Carletto es un técnico de respetar las jerarquías y para él la veteranía es un grado.