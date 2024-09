Camavinga es el Plan A… pero no el único

Eduardo Camavinga será titular en el derbi que enfrentará a Atlético y Real Madrid el próximo domingo en el Metropolitano, siempre que esté en condiciones de serlo. Y esto no es sencillo de saber hasta pocas horas antes de que el balón empiece a rodar por el verde el feudo rojiblanco. El francés todavía no ha podido debutar esta temporada con los blancos, ya que en el entrenamiento previo a una final de la Supercopa de Europa que iba a jugar de inicio, se lesionó tras un choque con Tchouaméni. Un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda fue lo que sufrió el galo, aunque durante unos minutos se pensó en lo peor.

Un mes y medio después, Camavinga ya está recuperado de su lesión, pero, obviamente, le falta todo el ritmo competitivo necesario. Se ha machacado en solitario en Valdebebas, pero su último partido fue el pasado 9 de julio en las semifinales de la Eurocopa de Alemania, donde Francia perdió por 2-1 contra España. Aquel día jugó 29 minutos, ya que fue suplente.

La idea de Ancelotti es apostar por el francés en el centro del campo siempre que esté en condiciones de jugar un partido de la intensidad que será el derbi. Camavinga es un portento físico, pero si no le ven o no se ve preparado verá el inicio del encuentro desde el banquillo. Sin embargo, si lo ven listo, el plan de Carletto es reforzar el centro del campo con cuatro jugadores. Teniendo en cuenta que Mbappé está descartado para el partido, Vinicius y Rodrygo serían los atacantes, Bellingham adelantaría su posición, ocupando el sitio del curso pasado, mientras que por detrás habría piernas, pulmones y calidad con Valverde, Tchouaméni y Camavinga. Esta es el plan A del italiano, aunque no será el único.

Modric, otra opción

Si Camavinga no está listo para jugar, otra opción que maneja Ancelotti es apostar por Modric. Es cierto que el recuerdo de la temporada pasada no fue el mejor, pero poco o nada tendría que ver este curso con aquella situación. Luka estaría protegido por Tchouaméni, Valverde y Bellingham, lo que le permitiría centrarse en mover futbolísticamente al equipo.

Arda Güler, otra posibilidad

Ancelotti también se podría decantar por Arda Güler de inicio, aunque parece complicado que el turco parta por delante de Modric en un partido de estas características. Además, Ancelotti ve con muy buenos ojos la posibilidad de reforzar el centro del campo, donde se debe hacer fuerte el Real Madrid. Por lo tanto, poner a Güler en una banda, dejando a Rodrygo de falso nueve y Vinicius por la izquierda es arriesgado para este partido.

Endrick, un plan muy remoto

En estos momentos, parece muy complicado que Endrick sea titular en el derbi. En un principio sería el jugador llamado a reemplazar a Mbappé, pero, como hemos explicado anteriormente, Ancelotti quiere reforzar el centro del campo. Por lo tanto, el brasileño será importante ante los rojiblancos, pero en la segunda mitad.