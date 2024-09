El Gobierno evita exigir al Atlético expulsar a sus ultras: «Que primero decida Antiviolencia»

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha evitado pedir al Atlético que expulse del Metropolitano al Frente Atlético. El secretario de Estado para el Deporte ha condenado lo sucedido en el derbi madrileño, pero no ha sido contundente respecto a las medidas que debe tomar el club rojiblanco. «Yo no me voy a adelantar en las decisiones que debe tomar la Comisión Antiviolencia y las propuestas que pueda hacer», ha señalado Uribes.

La segunda máxima autoridad a nivel gubernamental del deporte en nuestro país, tras la ministra Pilar Alegría, no ha querido dar una respuesta respecto a los graves hechos que sucedieron en el partido entre el Atlético y el Real Madrid, en el que los ultras rojiblancos tiraron mecheros y varios objetos más a Thibaut Courtois, después de que el conjunto blanco se adelantara. «Hay que tomarse en serio todo esto y estoy seguro de que el Atlético de Madrid se lo toma. El daño al final es para el propio club. Estamos en la defensa de los valores y en combatir el racismo y cualquier expresión de violencia», ha revelado.

Sobre lo sucedido, ha comentado que lo sucedido «fue grave» y que la Comisión Antiviolencia se encuentra «estudiando las imágenes, viendo los datos, las pruebas y la información» antes de tomar una determinación: «Tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía también, sin exagerar, pero sabiendo que esto es un problema grave».

Uribes no adelanta las sanciones al Atlético

«Cualquier expresión de violencia, sea el racismo, sea violencia de otro tipo, hay que erradicarla del deporte. El deporte es todo lo contrario», ha afirmado Rodríguez Uribes en los Premios Marca del Deporte Femenino. «La pasión es compatible con esos valores y es incompatible con la violencia. Se puede defender los colores desde el respeto al adversario, al compañero y yo creo que esa es una pedagogía que tenemos que seguir haciendo todos», ha proseguido.

Tampoco ha querido adelantar acontecimientos, a la espera de que la Comisión dé su veredicto final. Uribes ha mostrado mucha cautela y ha querido dejar claro que «hay que estudiar todo y tener una fotografía fidedigna de lo sucedido para que las sanciones que se produzcan se correspondan con los hechos». Sí que ha sido contundente en su mensaje final: «El racismo es una lacra y la violencia es incompatible con el deporte».

La comparecencia de Rodríguez Uribes llega después del comunicado emitido por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte haya afirmado que «este tipo de actos conllevan sanciones severas». Además, en el escrito, el organismo encargado de tomar una decisión sobre la sanción que se aplica al Atlético de Madrid, destacan que entre esas acciones a llevar a cabo «se incluye la prohibición de acceso a los recintos deportivos y multas económicas».