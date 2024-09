Koke: «El Frente Atlético se ha sentido provocado y se ha querido defender»

Koke, en la línea de Simeone, fue tibio a la hora de analizar los lamentables acontecimientos sucedidos en el Metropolitano: «Ha sido un partido muy intenso. Ya sabemos como son. Lo que ha pasado hoy no justifica ningún gesto de ningún profesional. Tenemos que ser inteligentes porque todo el mundo va a 200. No podemos provocar. Lo que ha pasado mancha la imagen del club y como ha dicho Simeone les deben sancionar».

«Ha sido un poco locura todo eso. Nosotros pedíamos jugar, pero el Frente decía que se ha sentido provocado y se ha querido defender. Pero no puede volver a pasar porque mancha la imagen del Atlético de Madrid», continuó.

Sobre lo que siente, comenzó diciendo que es «difícil». «Futbolísticamente, me siento muy orgulloso. Luego, como aficionado, nada orgulloso. Antes pasaban más cosas, pero no tienen que pasar. La gente tiene que venir a animar. Me voy a casa fastidiado por todo lo que ha pasado».

Sobre saludar al Frente Atlético tras el encuentro, lo defendió diciendo que «es lo que hacemos siempre». También habló del empate: «En el vestuario hablamos de que teníamos 25 minutos y debíamos ir a por ellos. Tras el gol estábamos perdidos y teníamos que ser valientes. Es todo lo que hemos hecho. Hemos ido a por los tres puntos y queda mucha Liga».

«El club hará lo que tenga que hacer con sus aficionados. No soy quién debe decidir quienes están o no en un estadio de fútbol», finalizó al ser preguntado si cree que se debe echar del Metropolitano al Frente Atlético.