Simeone culpa a Courtois, pide sanción para él y justifica el comportamiento del Frente Atlético

Simeone justifica el comportamiento de los ultras del Atlético de Madrid con el lanzamiento de objetos a Thibaut Courtois. Para el entrenador del equipo rojiblanco, el culpable de lo ocurrido en el derbi madrileño es… el portero del Real Madrid. «La gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo», explicó el entrenador argentino a la finalización del partido.

«No ayudamos los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente… La gente se enoja, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera que no está bien, pero evidentemente tenemos que buscar calma», aseguró el ‘Cholo’ Simeone tras el final del encuentro. El técnico argentino pidió «entender la situación» en referencia al lanzamiento de mecheros y todo tipo de objetos a Courtois, porque «uno puede festejar el gol, pero no festejando mirando a la tribuna, haciendo gestos».

Así, Simeone culpó a la víctima, en este caso Courtois, del vergonzoso comportamiento de sus ultras, tirando todo tipo de objetos al portero del Real Madrid, motivo por el que el árbitro Busquets Ferrer paró el partido durante 20 minutos. Sin mencionarle, Simeone centró todo su discurso sobre este caso en echarle la culpa a Courtois.

«Tenemos que ayudar todos, ya pasó en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro, recibió un mecherazo, no está bien», empezó Simeone en su justificación del comportamiento del Frente Atlético. Tras ello, siguió señalando a Courtois, al que no mencionó, pero se entendió perfectamente: «No se justifica (el lanzamiento de objetos a Courtois), pero tampoco lo inicial (la celebración del portero belga)».

🗣️ Simeone analiza lo sucedido con Courtois: «Tenemos que ayudar todos. Si provocamos a la gente, la gente se enoja» «Uno puede festejar el gol, pero no mirando a la tribuna, cargándola y haciéndole gestos. No se justifica, pero tampoco lo inicial»#ElPost ⚽ pic.twitter.com/4hP3rOlGR6 — DAZN España (@DAZN_ES) September 29, 2024

Además, Simeone explicó que el árbitro «hizo lo correcto» y que coincidió con Ancelotti «que si se tenía que suspender el partido que se suspenda» para repetir que «la gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo», volviendo a echar así la culpa de lo ocurrido a Courtois. «No justifico lo que hicieron, pero nosotros tenemos que ayudar más», añadió el entrenador del Atlético de Madrid.

Sobre lo que habló con los ultras violentos del Atlético de Madrid, dijo que estos le dijeron que «provocó» Courtois. «A él le dijo que esté tranquilo. Pero a la gente le dije que no justificaba nada. Hay que saber quién ha sido para que no venga más. Hay que tener cuidado con los que nos hacemos las víctimas. Se ve claramente cuando carga a la gente y se ríe, generando lo que hay que generar», añadió.