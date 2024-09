Modric está preparado

Luka Modric tiene una espina clavada desde el pasado 24 de septiembre de 2023, día en el que el Real Madrid perdió su primer y único partido en la Liga que los hombres de Carlo Ancelotti ganaron de forma brillante el pasado curso. En ese duelo, el croata quedó señalado. Ancelotti apostó por su titularidad y el resultado no fue el esperado. Los blancos se vieron superados por los de Simeone y las culpas cayeron sobre el actual capitán madridista. Un año después, el de Zadar está más que preparado para sacarse esa espina y guiar a su equipo hacia la victoria en un feudo complicado como es el Metropolitano.

Como ha contado OKDIARIO, el Plan A de Ancelotti era apostar por Eduardo Camavinga. Pero en estos momentos, nadie puede asegurar la presencia del francés como titular en el derbi. Se da por hecho que estará en la convocatoria, pero no se puede afirmar que pueda ser titular. Cuanto menos, parece arriesgado que lo sea tras no haber jugado un partido desde el pasado 9 de julio, cuando disputó media hora frente a España en las semifinales de la Eurocopa. Por ello, si finalmente el galo no puede comenzar el partido de inicio, Carletto lo tiene claro: Modric es el elegido.

Ancelotti no tiene dudas y está seguro de que Modric es el hombre elegido para ocupar esa posición. Luka estaría protegido por Tchouaméni, Valverde y Bellingham, lo que le permitiría centrarse en mover futbolísticamente al equipo. Al contrario de lo que sucedió el curso pasado, cuando por momento se vieron superados al formar en la medular con el croata en la punta del diamante y Kroos por la izquierda, lo que obligó a Valverde y Camavinga a achicar todo el agua que pudiese, aunque no fue suficiente.

En esta ocasión sería totalmente diferente, ya que Modric, al tener tres guardaespaldas, se sentiría protegido y capaz de centrarse en hacer su trabajo con la tranquilidad de saber que tendrá compañeros a su lado centrados en recuperar balones.

Modric tiene cuerda para rato

Luka Modric cumplió el pasado 9 de septiembre 39 años en uno de los momentos más importantes para él esta temporada. El centrocampista croata sigue siendo importante dentro de la plantilla de Carlo Ancelotti. De hecho, ha jugado en todos los partidos algún minuto, siendo en tres de ellos titular y en dos completando los 90 minutos.

Porque si de algo se ha encargado de demostrar Modric en sus últimas temporadas es que la clase que mantiene en sus botas no se ha esfumado un mínimo. A sus 39 años sigue demostrando ser un jugador más que válido para un Real Madrid con grandes estrellas que tienen incluso 20 años menos que él, como Endrick o Arda Güler.

Modric ha sabido mantenerse al máximo nivel y los 39 años no han sido un problema para que el Real Madrid le ofreciese una renovación de contrato año a año hasta que se convierta en el jugador más longevo en vestir la elástica blanca. Porque la marca que estableció Puskas en 1966 parecía algo imposible de lograr, pero casi 60 años después ha llegado el croata para batir todos los registros.

Y será en octubre, si no sufre ninguna lesión, cuando Modric se convierta en el futbolista más longevo en jugar un partido con la camiseta del Real Madrid. Concretamente, será el 17 de octubre cuando supere la marca del histórico jugador húngaro, que jugó su último partido con el club blanco con 39 años y 36 días.