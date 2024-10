La provocación de Gavi a Vinicius durante el Clásico

Gavi y Vinicius la tuvieron tiesas en el césped del estadio Santiago Bernabéu. El jugador del Barcelona, que saltó al Clásico en el minuto 87, no tuvo tiempo de tocar muchos balones, pero sí de atacar directamente a Vinicius junior. El internacional español decidió provocar al brasileño, diciéndole que el Real Madrid había recibido cuatro goles de los azulgranas en su estadio.»¡4-0, 4-0!», señalando con la mano el resultado, le dijo el andaluz.

No obstante, la discusión no fue a mayores y se quedó dentro del terreno de juego. Vinicius se marchó cabizbajo tras ver como no pudo con un Barcelona que pasó por encima del Real Madrid en una segunda mitad para olvidar, mientras que Gavi se marchó a celebrar la victoria junto a sus compañeros.

También hubo polémica entre los banquillos, ya que un asistente de Flick fue a celebrar uno de los goles del Barcelona a donde estaba Ancelotti, su cuerpo técnico y los suplentes. El alemán no quiso hablar de esto en sala de prensa, pero el italiano fue muy claro: «Pasó algo con el asistente, no con Flick. No ha sido un señor».

Con esta derrota, el Real Madrid se queda segundo en la clasificación a seis puntos del Barcelona, mientras que los azulgranas cierran su semana fantástica goleando al Sevilla, al Bayern en la Champions y a los blancos en un Clásico que no olvidarán en mucho tiempo vencedores y vencidos.