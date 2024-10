El momento en el que Topuria se entera de la derrota del Madrid en el Clásico: «Hala Madrid…»

Ilia Topuria hizo historia al retener su título de la UFC noqueando a Alexander Volkanovski. La felicidad para el español era absoluta, aunque tras la pelea y en el momento de tener que atender a los medios de comunicación, no se pudo olvidar de su Real Madrid, que mientras él peleaba era goleado por el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

Preguntado por ello, el luchador respondió: «Sin problema, ¡Hala Madrid siempre!». Y añadió después: «Mejor no hablemos de fútbol. Hala Madrid de todos modos. Estamos en las victorias y en las derrotas».

🤪 La respuesta de @Topuriailia al enterarse del resultado de El Clásico 🤍 “No hay problema. Hala Madrid de todas formas” pic.twitter.com/My0AGTZw2h — Tiempo de Juego (@tjcope) October 26, 2024



«Gracias a Dios, todo le pertenece. Él me da todo lo que tengo. No sé qué decir. Derrotar a una leyenda como Holloway es algo que todavía no me puedo creer. He seguido tu carrera, me has inspirado a mí y a toda una generación. Yo quiero representar a la nueva generación, quiero ser una pequeña porción del ejemplo que ha sido Holloway para la nueva generación», dijo el campeón.

Topuria analizó el momento clave de su victoria en la entrevista nada más ponerse de nuevo el cinturón del peso pluma de la UFC. «Le he dado muchos golpes, pero con esa mano derecha lo he visto en su cara. Ha dado varios pasos atrás y eso no lo ves muchas veces en Holloway. Lo he sentido, mi hermano me lo dijo, que siguiera presionando y es lo que he hecho», añadió.

El español no quiso hablar de su siguiente paso, aunque abrió la puerta a una revancha con Volkanovski, presente en la celebración, e incluso con un Holloway que aceptó también la invitación del propio Topuria. «Es muy bueno en todo, el golpe me hizo más daño del que pensaba. Me quito el sombrero con él, ha sido el mejor. Me ha dicho que volveré y eso haré», afirmó el hawaiano.

Topuria no dio opción al intento de Holloway, el luchador con más golpes definitivos y más victorias en la UFC, de recuperar el título cinco años después. Como en su asalto al cinturón, el hispano-georgiano entró cantando ‘La canción del mariachi’, aun con la letra en la boca en el ring. Con la luz verde, Topuria invitó a Holloway a quedarse en el centro del octógono, pero no aceptó.