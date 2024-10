Un Real Madrid sin defensa

No hay defensa para un Real Madrid que fue noqueado por el Barcelona en 45 minutos para olvidar. O no. Porque posiblemente lo que tiene que hacer la entidad madridista es recordar todo lo que ha sucedido en una segunda mitad en la que han quedado a la vista de todos la fragilidad de un equipo que, salvo tímidos fogonazos, ha demostrado en los 15 partidos oficiales que tiene un sinfín de carencias, especialmente defensivas.

El Clásico evidenció que este Real Madrid tiene gravísimos problemas en defensa. Muy graves. Los cuatro goles del Barcelona en la segunda mitad hicieron saltar por los aires a una zaga madridista que no fue capaz de frenar los ataques de un conjunto azulgrana que se plantaba en el área madridista con pocos pases. No necesitaban más.

Y dentro de que todos los defensas del Real Madrid han estado lejos de su mejor nivel, uno de los grandes señalados fue Mendy. El hombre que casi nunca falla. Un seguro de vida para Ancelotti en la banda izquierda, firmó su peor partido como jugador del equipo blanco en este Clásico. El francés se quedó totalmente clavado dejando a Marc Casado poner un gran pase a Lewandowski en el primer gol y se quedó a medio camino a la hora de ir a tapar a Lamine, que terminó haciendo el tercero con un golazo que entró por la escuadra.

Es obvio que se debe notar mucho la ausencia de Dani Carvajal. La ausencia del mejor lateral derecho del mundo, un alma dentro del terreno de juego, es imposible que no se note, pero si el Real Madrid no es capaz de suplir su ausencia con garantías demuestra falta de calidad y planificación. Algo que pueden solucionar si acuden al mercado de invierno, al que está por ver.

Mbappé debe dar más

No sólo se debe señalar a una defensa madridista más que cuestionable, sino al resto del equipo, especialmente a Mbappé. Si bien es cierto que Vinicius lo intentó con poco éxito, el francés se estrelló una y otra vez contra Iñaki Peña, cuando acertaba.

El francés, que cayó en nueve ocasiones en fuera de juego, no estuvo a la altura en su primer Clásico. Marcó dos goles que quedaron anulados por posición antirreglamentaria y falló dos manos a mano ante el meta azulgrana que le condenaron.

Los pecados de Ancelotti

Obviamente, tampoco se puede dejar de mirar a Ancelotti. Los fallos defensivos también son una falta de trabajo alarmante de un equipo que no muestra unas carencias alarmantes. Le cuesta presionar y le cuesta defender. Mirando a su rival en el Clásico, se ve la diferencia entre un equipo perfectamente trabajado y otro lleno de lagunas. Carletto dice que no se debe tirar todo a la basura, pero parece evidente que esto tiene que suponer un cambio.

¿Y el club?

Pues desde las altas esferas también llegará el momento de tomar decisiones. Si el equipo no es capaz de encauzar la temporada están obligados a hacer cambios. Nadie se plantea tomar ningún tipo de decisión con Ancelotti, pero enero asoma y el mercado se abre, eso sí, no es fácil la situación por diferentes motivos. En invierno no suele haber lo que gusta y el dinero no sobra.