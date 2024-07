El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso vuelve a pedir la cesión de Arda Güler

El Bayer Leverkusen ha vuelto a pedir al Real Madrid la cesión de Arda Güler, tal como hizo después de la final de la Champions. Xabi Alonso está como loco por contar con el mediapunta turco para el regreso de su equipo a la Champions, pero ni el Madrid ni el futbolista se plantean una salida en este verano.

No hay semana que el Real Madrid no reciba alguna petición de cesión por Arda Güler. El Bayer Leverkusen, que había sido uno de los primeros clubes en interesarse por el joven centrocampista turco, ha vuelto a la carga la semana pasada para conseguir que Güler juegue la próxima campaña a las órdenes de Xabi Alonso en el vigente campeón de la Bundesliga, pero se ha encontrado con la misma respuesta desde la casa blanca: Arda Güler no se mueve.

Arda Guler, el jugador que enamora al Real Madrid: su edad y su trayectoria en el fútbol https://t.co/wR964EXino — okdiario.com (@okdiario) May 22, 2024

Las relaciones bilaterales entre el Bayer Leverkusen y el Real Madrid son extraordinarias desde hace mucho tiempo. El club alemán, que ya conoce el interés del club blanco en el fichaje de su estrella, Florian Wirtz, ha querido aprovechar ese hilo directo con la casa blanca para intentar otra vez llevarse a Arda Güler aunque sea una sola temporada y en calidad de cedido.

La explosión del joven mediapunta turco tanto en el tramo final de la pasada temporada con el Real Madrid como en la Eurocopa con Turquía han vuelto a poner a Arda Güler en el escaparate del fútbol europeo. El Bayer Leverkusen fue de los primeros clubes en mover ficha, pero no el único. El club blanco ha recibido en el último mes y medio peticiones de cesión de equipos de la Liga española, la Premier, el Calcio y la Bundesliga.

Arda Güler, el más deseado

El Milan, que está a punto de hacer oficial el fichaje de Morata, también intentó repetir con Arda Güler la fórmula de la cesión que tan bien le funcionó con Brahim Díaz. Así lo adelantó OKDIARIO el pasado 9 de julio, pero la respuesta que se llevó el club rossonero por parte del Real Madrid fue la misma que se han llevado todos los clubes que se han interesado por el genio turco: Güler no se va.

En el Real Madrid saben que tienen un diamante por pulir en Arda Güler, pero también son conscientes de que necesita más minutos que en la temporada de su estreno de blanco, marcada por una sucesión de lesiones mal tratadas en la primera mitad del año. Luego al turco le costó entrar en un equipo que iba a velocidad de crucero y Ancelotti sólo le dio minutos en Liga cuando el Real Madrid ya había cantado el alirón.

A Güler le bastaron esos partidos de la basura para demostrar su enorme talento y hartarse a marcar goles. Se ganó un sitio para disputar la Eurocopa con Turquía y se ha convertido en uno de los jugadores revelación del torneo. Ha demostrado talento, carácter y no arrugarse ni en los grandes escenarios ni en los grandes partidos, todo lo que se requiere para triunfar en el Real Madrid.

Esa es la obsesión de Güler: poner en pie al Bernabéu. Por eso se negó a salir cedido el verano pasado y tampoco quiere irse ahora, a pesar de que la llegada de Mbappé y Endrick le va a meter más competencia en el reparto de los minutos en los puestos de arriba. Ancelotti cuenta con él, pero le quiere poner cerca del área, así que tendrá que ver el encaje de Arda Güler en el nuevo esquema del equipo en la era Mbappé.

En diciembre ya veremos

La primera mitad de la temporada será crucial para saber cuál será el futuro inmediato de Arda Güler en el Real Madrid. Si sus minutos son testimoniales, quizá el joven centrocampista turco pudiera plantearse una salida en forma de cesión en el mercado invernal. Si, por el contrario, Ancelotti encuentra la manera de encajarle en el equipo, Güler se quedará encantado porque su sueño es triunfar con la camiseta del Real Madrid. Y el madridismo quiere verle.