Arda Güler confiesa que Ancelotti le felicitó por su golazo

Arda Güler fue el héroe de Turquía en su estreno en la Eurocopa 2024 con un golazo de auténtico genio, que desató los elogios y felicitaciones de todos sus compañeros en el Real Madrid y de su entrenador, Carlo Ancelotti. El turco se ha convertido en la sensación del torneo tras la primera jornada de la fase de grupos, después de marcar el gol del campeonato. Tras el partido, el jugador reconoció que el técnico madridista le escribió para felicitarle.

La perla otomana rescató a su selección con un gol de bandera cuando más atascados estaban. Georgia había logrado empatar el encuentro y Turquía no encontraba la manera de penetrar la defensa georgiana y batir a Mamardashvili. Pero los magos tienen estas cosas, que son capaces de sacarse un conejo de la chistera cuando menos te lo esperas. Y Arda Güler demostró que está tocado por una barita, es uno de esos futbolistas que están llamados a marcar una época.

Arda recibió un balón en la esquina del área y a pesar de estar muy escorado, sacó un zurdazo inapelable que entró por la escuadra derecha de la portería de Mamardashvili. Ese tanto desbloqueó un partido que parecía destinado a terminar 1-1. Pero cuando un genio está sobre el terreno de juego, siempre es posible que cambie el marcador. Y así fue, un zapatazo de Güler acabó con la resistencia de Georgia y dio los primeros tres puntos a Turquía en la Eurocopa.

Aunque su gol no sorprendió al Real Madrid, ya que en los entrenamientos practica ese disparo con asiduidad, y más de una vez ha marcado goles de ese tipo entrenando: «Trabajo duro en estos tiros después de los entrenamientos», comenzó diciendo el joven jugador de 18 años, que superó a Cristiano como el más joven en marcar en su debut en una Eurocopa. Tras el partido, cuando miró el móvil, tenía un mensaje de Ancelotti: «El entrenador Ancelotti también me envió un mensaje. Me mostró su apoyo. Había un ambiente increíble. Espero que siga así».

Arda Güler, eufórico

Tiene 18 años, pero a pesar de su juventud, Arda Güler ya se ha convertido en la estrella de Turquía. Su gol decantó el partido en favor de los de Vincenzo Montella, seleccionador turco, y les permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Tras el encuentro, el futbolista del Real Madrid estaba eufórico. El resultado final fue de 3-1 gracias a un tanto en el 97 de Kerem Aktürkoglu, a puerta vacía después de Mamardashvili subiera a rematar.

Pero el gol que realmente decidió el partido fue el 2-1, el de Arda Güler, que dijo lo siguiente tras el encuentro: «Me siento increíble. Soñaba constantemente con este gol. Quería traer felicidad a la gente de aquí. Hay un amor increíble por mí y trabajo duro para devolverlo. Espero poder trabajar duro y marcar goles como este». Turquía solventó su estreno con una genialidad de su mago para arrancar con buen pie la Eurocopa, antes de enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el próximo partido de la fase de grupos.