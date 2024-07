El gesto madridista de Jude Bellingham a OKDIARIO tras perder la Eurocopa ante España

Jude Bellingham perdió este domingo la final de la Eurocopa ante España y reconoció que ya está pensando en la próxima temporada con el Real Madrid. Tras perder ante la selección española, el jugador inglés abandonó el estadio Olímpico de Berlín cabizbajo, normal por la derrota tan dura que había sufrido, y lanzó un gesto madridista a OKDIARIO.

Preguntado por si ya tocaba pensar en el Real Madrid, Jude Bellingham hizo un gesto de aprobación con la mano. Ahora le toca al centrocampista británico descansar, disfrutar de unas merecidas vacaciones y tras semanas de desconexión se incorporará a la disciplina del Real Madrid para arrancar la que será la segunda temporada en el conjunto blanco.

Jude Bellingham no pudo levantar la que hubiera sido la primera Eurocopa en la historia de Inglaterra. El futbolista del Real Madrid fue el futbolista más destacado de su selección en la final ante España, pero no pudo hacer nada para ganar ante una España superior durante todo el torneo. El ex del Borussia Dortmund quizás acusó en los últimos partidos, especialmente en semifinales y la final, la gran carga de una primera temporada en el Real Madrid.

Bellingham pierde la Eurocopa

El futbolista inglés, por otro lado, tenía mucho en juego además de la propia Eurocopa. Su primer año en el Real Madrid le ha catapultado a uno de los mejores jugadores del mundo, lo que le ha permitido soñar con el Balón de Oro hasta el último día. Si Inglaterra ganaba el torneo, Bellingham se colocaría con serias opciones para ganar este trofeo individual, pero con la derrota ante España, es posible que haya perdido todas sus opciones.

Ahora le toca descansar unas semanas de cara a la segunda temporada en el Real Madrid para que a principios de agosto comience la pretemporada. Una pretemporada que llevará a cabo en Madrid y que, al haber llegado hasta la final de la Eurocopa, no viajará a Estados Unidos. Se presenta un segundo curso ilusionante con la llegada de Kylian Mbappé, por lo que el descanso en verano se antoja fundamental para comenzar en plenas condiciones.