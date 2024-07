El gesto de Arda Güler a la afición de Austria tras una de sus asistencias en la victoria de Turquía

Turquía ha protagonizado la que es, hasta ahora, la sorpresa de la Eurocopa al eliminar a Austria, una de las selecciones que mejor fútbol habían practicado durante el torneo. El combinado liderado por Arda Güler ya está en cuartos de final, donde le espera Holanda, un hueso duro de roer que pondrá a prueba al equipo de Montella en busca de un billete a semifinales. El jugador madridista está teniendo un papel clave en la buena actuación de Turquía en el campeonato.

La sensación del Real Madrid y de Europa participó activamente en los dos tantos que Demiral endosó a la selección dirigida por Rangnick. Güler fue el encargado de servir los dos córneres que acabaron en sendos goles y, tras dar la asistencia de la diana que supuso el 0-2, se dirigió a la afición austriaca que abarrotaba esa parte de la grada para responder a la hostilidad y al lanzamiento de vasos y objetos que estaba sufriendo cada vez que tenía que sacar de esquina.

Tras comprobar que su centro iba justamente donde él quería y que fue rematado con éxito, Arda Güler se dio la vuelta mirando a la afición rival y se llevó el dedo índice de su mano derecha al oído, en señal inequívoca de respuesta ante los insultos y gritos varios que los fans de Austria le habían dedicado durante todo el encuentro. Tras este gesto, varios vasos comenzaron a caer a su lado, lanzados por los austriacos, hasta que algunos futbolistas turcos llegaron al córner para felicitar a Güler y alejarlo de la zona.

Austrian fans were throwing cups at Arda before he walked over to take this corner. Look at his reaction after he assisted Turkey’s second goal. I love him 🤣 pic.twitter.com/uKBh4o9df8

— WolfRMFC (@WolfRMFC) July 2, 2024