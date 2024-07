Arda Güler se marcha de la Eurocopa tras una nueva exhibición

Hasta aquí llegó el camino de Arda Güler con Turquía en su estreno en una Eurocopa. No pudo hacer más el jugador del Real Madrid, clave para que los turcos dominaron durante gran parte del partido ante Holanda y autor de la fina asistencia que permitió a Akaydin poner en ventaja a los otomanos. Pero los holandeses, con dos goles en seis minutos, le dieron la vuelta y supieron resistir el asedio final otomano para lamento de Güler…

Arda Güler ya venía demostrando a lo largo del torneo qué futbolista es. Su edad no es un impedimento para querer echarse el equipo a la espalda, sea el Real Madrid o el combinado nacional. Su debut con gol ante Georgia era una gran muestra de ello, convirtiéndose no solo en el jugador más joven en marcar en su debut en una Eurocopa, sino que también hacía suyo el récord de jugador turco más joven en anotar en cualquier competición internacional.

La confianza de Montella en Arda Güler es total y es algo que se ha ido ganando en esta Eurocopa el jugador madridista, que muestra una madurez impropia para su juventud, además de una personalidad que le hace destacar con facilidad. El seleccionador le da cierta libertad en el esquema, por momentos parece un segundo punta, que aparece como extremo o interior, siempre pidiendo la pelota, llevando las manijas de todo el país. Que sea el lanzador en los córners y no un veterano como Calhanoglu, detalles…

Sin la pelota es cuando menos se puede lucir Arda Güler, pero aún así encontró momentos para dar destellos durante el primer tiempo. Filtró un par de pases para los delanteros turcos al área que permitieron meter miedo a los holandeses, más protagonistas con la pelota. También recalcó su personalidad con un intento muy escorado, buscando sorprender a Verbruggen con una pelota que se quedó muerta, buscando otro gol de bella factura en el torneo.

Fue ya llegando al descanso cuando Arda Güler volvió a marcar diferencias en esta Eurocopa. Un córner que no sacaba a él, y qué fortuna para Turquía porque sería él el que cogería el rechace, escorado en la banda derecha en el pico de la frontal, para poner un centro muy medido al segundo palo tras alzar la cabeza y calcular, justo donde saltaban solos tres compañeros, en concreto Akaydin, que ponía el 0-1 en el marcador gracias a un Dumfries que rompía la línea del fuero de juego que tan bien había fijado sus compañeros.

En plena locura turca en la celebración, Arda Güler tuvo tiempo para ir directo hacia su seleccionador, hacia Montella, con el que celebraba el tanto con un fuerte abrazo. La confianza que le está dando el entrenador italiano se está traduciendo en resultados, es incuestionable esto. Tercera asistencia en esta Eurocopa a lo que hay que sumar su gol en el debut… Güler es más que futuro, es presente.

Güler seguía produciendo para su país en el segundo tiempo. Una muy buena peinada de Yilmaz, que se imponía en el salto a Van Dijk, permitía correr directo al área a Güler al que tuvo que frenar por el peligro que suponía un Aké que se fue amonestado. Esa falta, a unos metros del área, la cogería el propio Güler y lo haría para dar otro susto a Holanda con un trallazo raso que la madera impediría que subiera el 0-2 al marcador.

Pero Holanda lograría darle la vuelta al partido en pocos minutos, pasado el ecuador del segundo tiempo. Primero De Vrij con un cabezazo tras una mala defensa turca, después Gakpo, con ayuda de Müldür en propia, pusieron el 2-1 en un visto y no visto. Güler no fue ninguno de los cambios a la desesperada de Montella, mostrando una vez plena confianza en el madridista, aunque Turquía no pudo forzar la prórroga por muchos balones que colgó hasta el pitido final…