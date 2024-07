El Milan quiere repetir con Arda Güler la fórmula Brahim

El Milan ha contactado con el Real Madrid para intentar repetir con Arda Güler la exitosa fórmula de la cesión que le permitió tener dos temporadas en sus filas a Brahim Díaz, pero el club blanco y el jugador se cierran en banda a una salida del equipo madridista este verano después de ver el potencial del joven de 19 años.

Arda Güler ha sido una de las sensaciones de la Eurocopa. Al mediapunta formado en el Fenerbahce, convocado por Turquía a pesar de haber pasado una temporada en el Real Madrid casi en blanco, le han bastado cinco partidos con su selección para demostrar el gigantesco talento que le condujo directo al Real Madrid el pasado verano.

Su gran actuación en la Eurocopa ha disparado aún más el número de equipos que pretenden a Arda Güler aunque sea como cedido porque todos asumen que el Real Madrid no lo va a vender. Tal como avanzó Inda en El Chiringuito, el Milan ha sido el último club que ha contactado con el Real Madrid para intentar repetir con el turco la fórmula de cesión con opción de compra que usó para tener a Brahim dos años en sus filas.

Pero el Real Madrid no se plantea, al menos por ahora, una salida de Arda Güler este verano. El año pasado el club blanco no descartaba una cesión del joven futbolista en busca de minutos, pero tras demostrar su potencian en su último mes a las órdenes de Ancelotti y después de su brillante actuación en la Eurocopa el futuro de Güler pinta solamente en blanco.

La explosión de Güler

Arda Güler ha participado en los cinco partidos que ha jugado Turquía en esta Eurocopa y se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de la selección de Montella con un gol y dos asistencias. Decisivo en la clasificación para cuartos del combinado otomano, el mediapunta madridista ha confirmado en la cita de Alemania lo que mostró en sus contadas apariciones en el Real Madrid: un talento descomunal.

Su primera temporada en el Real Madrid ha estado marcada por la lesión de rodilla que sufrió en la concentración del equipo en Los Ángeles, que fue mal diagnosticada y tratada por el doctor Niko Mihic. El caso Güler provocó una crisis médica en la casa blanca que acabó con la salida del médico croata. Vinieron después los problemas musculares que le hicieron estar fuera de juego hasta después de Navidades.

Luego Ancelotti ya tenía al equipo en velocidad de crucero y no supo cómo encajar a Arda Güler en el Real Madrid… hasta que el equipo blanco conquistó la Liga con cuatro jornadas de adelanto. Entonces el turco empezó a aparecer en las alineaciones de Carletto y se infló a marcar goles: seis tantos en 373 minutos de juego, una media que no tuvo la pasada temporada ningún jugador no ya en el Real Madrid sino en las grandes ligas europeas.

Su actuación en la Eurocopa ha cargado aún más de confianza a un Arda Güler que nunca se ha planteado irse del Real Madrid ni como cedido, tal como aseguró en su presentación del año pasado cuando era apenas un chico de 18 años casi sin experiencia en la élite. El jugador, consciente de su potencial pero también de las dificultades de tener minutos en el Real Madrid que viene, insiste en quedarse a las órdenes de Ancelotti y competir por un puesto con el mejor elenco de delanteros del mundo: Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick y Brahim.

Ancelotti ya sabe que tendrá un problema para encajar a Güler en el engranaje de una delantera sobrada de efectivos, pero también es consciente de que una temporada después de una Eurocopa y una Copa América suele ser un año muy complicado para los futbolistas internacionales, que llegan al verano exhaustos de minutos.

Por ahí tendrá su oportunidad Arda Güler. En principio, llegará a la pretemporada antes, aunque casi a la vez, que los brasileños Rodrygo, Vinicius y Endrick. También comenzará a entrenarse antes que Mbappé, aún en la Eurocopa con Francia, por lo que podría alcanzar un mejor tono físico antes de sus compañeros. Los amistosos de pretemporada, ante rivales de relumbrón como el Chelsea, el Barcelona y el Milan, podrían llevar al turco a colocarse entre los elegidos de Ancelotti para comenzar la próxima temporada como titular en el Real Madrid.