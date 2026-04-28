El alto peaje que ha pagado el Real Madrid por el Mundial de Clubes: 51 partes médicos

Con esta última, sufrida por Kylian Mbappé, el Real Madrid ha alcanzado, a falta de cinco partidos para el final de su temporada, 51 lesiones diferentes en su plantilla, 51, una cifra demoledora que habla alto y claro del alto peaje que ha tenido que pagar el club blanco por su participación este pasado verano en el Mundial de Clubes.

Esta ha sido una de las temporadas más atípicas para el Real Madrid. La disputa este verano del novedoso Mundial de Clubes de la FIFA, con un torneo diseño más afín a los torneos de selecciones, colocó en el calendario del conjunto blanco seis partidos entre mediados de junio –menos de un mes desde que acabó la Liga– y principios de julio –llegando hasta semifinales–.

El descanso entre el final de la Liga e inicio del Mundial, así como el final del Mundial y el inicio de la pretemporada para el nuevo curso, fue mínimo y es un factor que se ha hecho notar especialmente en el Real Madrid. El club blanco ha pagado un duro peaje durante esta temporada con multitud de lesiones, alguna que otra de gran gravedad, que ha ido mermando el abanico de posibilidades de, primero Xabi Alonso, y después Álvaro Arbeloa.

El último en caer lesionado en el Real Madrid ha sido Kylian Mbappé. El Real Madrid informó que sufre una «lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda» y que está «pendiente de evolución» tras pedir el cambio en los últimos compases del partido ante el Betis. El delantero no estará ante el Espanyol este próximo domingo y es seria duda para el Clásico del día 10 de mayo en el Camp Nou.

En estos momentos, la baja de Mbappé no es la única, ya que la enfermería tiene también a Arda Güler y Eder Militao, que cayeron lesionados en la última semana, ambos por problemas en el bíceps femoral. Rodrygo lleva también prácticamente dos meses de baja por la rotura de ligamento cruzado y menisco. También Thibaut Courtois que, tras mes y medio out, puede volver en los próximos días.

Y es que pese a que la enfermería actualmente sólo incluye estos nombres, el Real Madrid ha sufrido multitud de contratiempos en lo que va de temporada debido a las lesiones, sobre todo musculares. Las 51 lesiones y partes médicos de los que el club blanco ha informado hasta la fecha corresponden a casi la totalidad de la plantilla, solamente hay cuatro jugadores que han evitado este año cualquier tiempo de anomalía física: Vinicius Jr., Brahim Díaz, Fran García y Gonzalo. Además, de estos, solamente el brasileño ha tenido un peso sólido en el equipo, con más de 3.900 minutos de juego, los tres españoles han superado levemente los mil minutos de juego.

El resto de la plantilla profesional del Madrid ha tenido alguna lesión este curso, alguno más grave que otra, suerte de los que como Valverde, Tchouameni o Güler, apenas les han impedido perderse algunos pocos partidos.

Las lesiones han sido uno de los grandes males de la plantilla del Real Madrid esta temporada, donde la irregularidad ha prevalecido sí, pero acuciada por un continuo goteo de contratiempos físicos que han ido mermando, más si cabe, la estabilidad del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.