Militao se operará esta semana en Finlandia y estará entre cuatro y cinco meses de baja

Eder Militao se operará esta semana en Finlandia por la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador brasileño estará entre cuatro y meses de baja y, como ya adelantó OKDIARIO el pasado sábado, se perderá así el Mundial con la selección de Brasil. El jugador del Real Madrid pasará por el quirófano y lo hará en Finlandia, ya que allí trabaja el máximo especialista del mundo en este tipo de intervenciones.

A Militao se le abrió la cicatriz que tenía por una lesión que lleva arrastrando en los isquios de la pierna izquierda desde el pasado mes de diciembre. Una vez conocida esa lesión, se sabía que el central brasileño no iba ya a jugar con el Real Madrid en lo que queda de temporada, pero este fin de semana OKDIARIO adelantó que se operaría y de esta forma también diría adiós al Mundial con Brasil.

Ahora, el Real Madrid ha confirmado que Militao se operará esta misma semana en Finlandia. La intervención será llevada a cabo por el cirujano Lasse Lempainen, considerado el máximo especialista del mundo en este tipo de intervenciones. Con esta operación, Militao estará entre cuatro y cinco meses de baja. En la práctica, significa que estará fuera del Mundial con Brasil y que reaparecerá a inicios de la próxima temporada, haciendo una pretemporada con el Real Madrid a menor nivel por la lesión.

El golpe es durísimo para el jugador, para el Real Madrid y también para la selección de Brasil que dirige Carlo Ancelotti, que pierde a una pieza clave para el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio. Eder Militao no estará disponible para esa gran cita al tener que ser operado antes por esta lesión. El Real Madrid también le pierde -aunque eso ya se sabía- para los encuentros que quedan en Liga.