La ácida respuesta de Iturralde a Xabi Alonso por Negreira: «Puede decir misa»

Xabi Alonso se mostró contundente con el ‘Caso Negreira’ en la rueda de prensa previa al Talavera-Real Madrid de Copa del Rey. El técnico donostiarra expuso su propia experiencia, señalando que en el extranjero «sorprende muchísimo que lo que ha pasado aquí no tenga ninguna consecuencia ni responsabilidad». Unas palabras a las que ha respondido el ex árbitro Eduardo Iturralde González, que argumenta que «en el extranjero pueden decir misa» sobre la delicada situación del arbitraje español.

El entrenador del Real Madrid no se cortó a la hora de denunciar los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente arbitral entre los años 2001 y 2018. «Es legítimo que cada uno defienda sus intereses. Quien se sienta perjudicado, que alce la voz. Nosotros hacemos exactamente eso», argumentó un Xabi Alonso que comparte «la postura del club y del presidente» después de unos días marcados por las declaraciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en sede judicial y el discurso de Navidad de Florentino Pérez; en el que denunció la gravedad del ‘Caso Negreira’.

Iturralde González ha vuelto a mostrar su animadversión hacia el Real Madrid en su respuesta a Xabi Alonso. Ya lo hizo el pasado domingo, cuando justificó la inacción del VAR en la polémica acción del no penalti sobre Vinicius Junior ante el Alavés, pero el ex colegiado ha vuelto a la carga en su última intervención en el programa El Larguero de la Cadena SER. «En el extranjero pueden decir lo que quieran, pueden decir misa. En España hay un sistema jurídico, que es el que nos hemos impuesto, en el que ya está judicializado el tema de Enríquez Negreira», ha declarado Iturralde.

La defensa de Iturralde al ‘Caso Negreira’

Tras cerca de tres años sin sanciones deportivas para el FC Barcelona ni los árbitros que pagaron a Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, Iturralde considera que no se puede criticar la actuación de los entes que rigen el fútbol español. «Eso de que no pasa nada… decir que no se ha hecho nada es demagógico, ha incidido en sus críticas a Xabi Alonso. Por último, el ex árbitro vasco intentó restar importancia al ‘caso Negreira’: «Tenemos que respetar el sistema jurídico que tenemos en este país. Hay muchísimas más causas que son muchísimo más importantes que el fútbol».