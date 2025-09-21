El Real Madrid golea al Depor con diez y Däbritz confirma el buen camino (4-0)

El Real Madrid femenino ha encontrado el camino correcto para reconducir su camino en liga. Después de un comienzo complicado tras perder el derbi madrileño, el conjunto de Pau Quesada ha sumado este domingo la segunda victoria consecutiva tras golear al Deportivo (4-0) con una jugadora menos durante una hora. Tres puntos que llegaron gracias a la gran actuación de Däbritz, autora del doblete para dar espectáculo en el Alfredo Di Stéfano.

Después de vencer en Europa al Eintracht, el conjunto blanco hizo cinco cambios, a la que había que añadir la baja de Toletti por lesión. Aun así, el Real Madrid fue un vendaval desde el principio. A los dos minutos, Caroline Weir abrió la lata tras aprovechar un rechace de un disparo de Alba Redondo para estrenar el marcador.

En un pleno dominio del juego, la centrocampista alemana amplió el marcador en el 9′ para estrenar su casillero personal en el club blanco. Sin embargo, en el minuto 32 el partido entró en polémica tras una roja directa a Sheila García tras una dura entrada a Olaya, jugada que fue revisada por el VAR. Aún así, el conjunto madrileño siguió su plan de partido.

Ya, en la segunda mitad, apareció de nuevo Däbritz en el 54′ para seguir ampliando el marcador. Con un gran trabajo defensivo, el Deportivo apenas dio síntomas de poder levantar el resultado y Athenea redondeó la victoria en el 91′ para dar otra alegría en el Di Stefano. Resultado que las coloca quintas en la clasificación, a tres del Atlético y a cinco del líder, el Barça.