Convocatoria del Barcelona contra el Real Madrid: Koundé viaja a la capital y Christense es baja

El Barcelona ha hecho oficial en la tarde de este sábado la convocatoria para viajar a Madrid de cara a disputar el Clásico de Liga contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La expedición azulgrana con Koundé y sin Christensen llegará a la capital de España sobre las 20:35 horas. Siete jugadores se quedan fuera por lesión: Ter Stegen, Joan García, Christensen, Gavi, Dani Olmo, Lewandowski y Raphinha.

Una convocatoria del Barcelona para viajar a Madrid donde las novedades en la lista son Koundé y la baja de Christensen. El lateral francés no entrenó junto a sus compañeros durante las sesiones del jueves y el viernes. Tenía un golpe sufrido en el partido de Champions y no se encontraba bien. Finalmente, entrenó este sábado y ha entrado en la convocatoria. Ser titular ya es otra historia. En el caso del central danés, una indisposición puso en duda su disponibilidad para este Clásico y finalmente su baja se ha confirmado.

También De Jong sufrió una gastroenteritis durante el final de la semana. Pero se recuperó a tiempo y también está en la convocatoria. Como Ferran Torres, que ya recibió el alta médica antes de la Champions League y en el Clásico del Bernabéu apunta a titular.

No está en esta convocatoria Raphinha y ello provoca que las bajas del Barcelona en esta convocatoria sean seis. El atacante brasileño entrenó durante la semana con normalidad. Completó dos sesiones, pero el jueves recayó de su lesión y podría estar otro mes de baja. El viernes ya no entrenó y este sábado no viaja a Madrid junto al resto del grupo.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar a Madrid y medirse al Real Madrid en el primer Clásico de la temporada en Liga: Szczesny, Kochen, Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Xavi Espart; Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Fernández.