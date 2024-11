La semana en la que Hugo de Llanos jugó y triunfó en tres equipos distintos del Real Madrid

Semana perfecta para Hugo de Llanos. El centrocampista ha disputado tres partidos con tres formaciones distintas dentro de la estructura del Real Madrid. Jugó Youth League con el Juvenil A, el viernes estuvo con el Castilla y el domingo, Real Madrid C. En estos tres encuentros, las actuaciones del de Valdemoro fueron destacadas, aunque una más que las otras.

Con el filial, Hugo marcó un doblete, sus primeros goles bajo las órdenes de Raúl. Él y el hat-trick de Gonzalo culminaron la manita al Intercity, sinónimo de segunda victoria del curso para el segundo equipo. Su promesa a Florentino Pérez está cada vez más cerca de cumplirse.

En el club desde 2013, De Llanos siempre había tenido el sueño de jugar en el Santiago Bernabéu. Con el paso de los años, Hugo ha ido haciendo sus pinitos, poco a poco, pero con una ambición clara. En una edición de la cena Pirata -evento solidario organizado por la agencia de representación Best of You y Esteban Granero-, el joven canterano se acercó a Florentino Pérez y le hizo la siguiente promesa: «‘Presi’, yo jugaré en el primer equipo del Madrid». El presidente le respondió: «Estoy seguro, yo te espero». Hoy, Hugo de Llanos es titular en el Castilla y ya ha probado las mieles del primer equipo, aunque solamente fue para entrenar.

Empezó la semana en el Juvenil A, con Arbeloa. Partido de vida o de muerte para sobrevivir en la Youth League. Si los blancos perdían contra el AC Milan, el sueño europeo se esfumaba. Hugo, titular, como delantero centro. Con el ex madridista, el mediocampista es un talismán. Llegó a jugar de pivote, de 10, de falso nueve y de extremo. Entonces, no era casualidad verle liderar en la delantera. Además, la temporada pasada, De Llanos fue el máximo goleador del Juvenil A (26 goles en 39 partidos).

Frente a los rossoneri, el mediocampista (o delantero), no se encontró con el gol aunque no estuvo lejos de hacerlo. Fortea e Yáñez fueron los que cocinaron la victoria de los blancos. Unas semanas antes, contra el Borussia Dortmund, Hugo ya había jugado de 9. Y esta vez sí marcó. En el minuto 8, Óscar Mesa mandaba un centro a la cocina y lo remató el mismo De Llanos, abriendo así la lata del encuentro.

El viernes tocaba con el Castilla. Contra el Intercity, Raúl tenía que ganar para sacar la cabeza del descenso, y lo hizo. Llevado por el hat-trick de Gonzalo, Hugo de Llanos ayudó a su capitán con un doblete. El primer gol viene de un mal rechace de la defensa alicantina. El 26 manda una estrepitosa volea al fondo de la portería rival para firmar el 2-0. A la vuelta de los vestuarios, Hugo pone el 3-0. Tras un potente disparo de Gonzalo, el meta rival no consigue bloquear el balón y De Llanos lo caza. Sustituido en el minuto 67, el madrileño se llevó una merecida ovación por el público del Di Stéfano.

Para culminar la semana, Real Madrid C. Su principal equipo, en un principio. Sin embargo, debido a las lesiones del Castilla, De Llanos tuvo que subir al filial, y Raúl lo sabe. «Su proceso natural es que formara parte del ‘C’. Por circunstancias está con nosotros. Es un chico con mucho potencial y lo ha demostrado. No se rinde, tiene cualidades para ser importante en este club», decía el técnico.

Y con el segundo filial este domingo, el de Valdemoro solamente disputó los últimos 25 minutos del partido, y casi enjauló otra diana. En el 87′, su disparo se encuentra con el travesaño del portero del San Sebastián de los Reyes. Aun así, el Real Madrid C gana por la mínima, siendo así el segundo triunfo del curso también. El 13 de octubre, contra el Melilla, Hugo ofreció los primeros tres puntos a Álvaro Gómez-Rey con un zapatazo desde fuera del área. Si De Llanos parece ser talismán de Arbeloa, parece que con el ‘C’ también. Siempre que está, el tercer equipo gana.