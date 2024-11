Era una tarde soleada en la capital española, aunque sabía a revancha. El Juvenil A del Real Madrid recibía a los jóvenes del AC Milan en la Youth League. La temporada pasada, los rossoneri eliminaron a los madridistas en los cuartos de final de la competición en la tanda de penalits. Este año, el contexto es otro. Ambos equipos llegaban al Di Stéfano con la necesidad de ganar. Si no lo hacían, el sueño europeo se esfumaba. En este momento delicado, la sociedad de oro Yáñez-Fortea confirmó su increíble estado de forma y ofreció en bandeja los tres puntos a los madridistas en un final agónico.

Después de un emotivo minuto de silencio por las víctimas de la DANA, el balón rodaba en Valdebebas. Nada más debutar el encuentro, como en todos los partidos esta temporada, presión alta. La misión es la de siempre, que el rival no toque el esférico y que no pueda salir de su mitad de campo. A pesar de no estar cómodo, los italianos mantienen sus líneas, pero los madridistas cocinan sus rivales a fuego lento.

Fortea de puñal, Yáñez como verdugo

Minuto 12, primera del Real Madrid, y gol. En una gran carrera por banda derecha de Jesús Fortea, el lateral manda un centro exquisito dentro del área. Lo caza Yáñez, de primeras, a bote pronto. El disparo del 7 es un misil y Colzani no puede pararlo. Ambos lo celebran con una camiseta de apoyo a Valencia. Al atacante le gusta la Youth League. Hasta ahora, el Juvenil A cuenta con cuatro dianas, tres son de Dani. Tanto él como Jesús están ganándose un puesto con los mayores. El delantero está con el Castilla y Fortea entrena con el primer equipo. Pasan cosas.

Los chicos de Arbeloa han aprendido de la lección recibida por el Dortmund. Esta vez, no iban a perdonar tanto y su exhausta presión alta tampoco. 180 segundos después de abrir la lata, Hugo de Llanos tuvo el segundo después de un genial taquito de Pol Fortuny. Instantes más tarde, Yáñez volvía a la carga. El 7 consigue un penalti y lo enjaula Fortea. Minuto 20 y los madridistas ya tienen una cómoda ventaja, pero no les sirve. Hace dos semanas, los alemanes no tocaron el balón en toda la primera parte. Hoy, le pasó al Milan. Y, cuando los italianos intentaron acercarse, la muralla merengue se mostró intratable. 2-0 y al descanso.

Cuidado con los sustos

A la vuelta de los vestuarios, el Milan despertó. Los italianos se mostraron más agresivos, mucho más. Nada más salir, primer aviso a Álvaro Rodríguez. Una cosa que dejó mucho que desear fue el arbitraje. Una polémica entrada de Parmiggiani sobre Carlos Díez hizo saltar al banquillo madridista que pedía una roja clara. Tuvieron que conformarse con la amarilla.

Sin embargo, parecía que los demonios del Dortmund volvían a resurgir. En la primera clara del Milan, gol de los italianos. Sia, que no había tocado un balón en todo el encuentro, recorta distancia después de un bote favorable dentro del área. 2-1 en el marcador después del minuto 57, tocará sufrir. Pero todo se tensará diez minutos más tarde. Albe, jugador del Milan que entró en el 50′ de partido, ve su segunda amarilla. El Real Madrid respira, pero por muy poco tiempo. Roberto Martín, que también saltó en la segunda parte, fue expulsado pocos instantes después de que los italianos se queden con 10 en el campo.

Y el último cuarto de hora del encuentro cumplió con las expectativas. Jaime Barroso, en el 77′, no estuvo cerca de sentenciar a los de Lombardía. Desafortunadamente, su potente volea es atajada por el portero suplente (el titular fue sustituido tras lesionarse). Aimar Santiago, desde fuera del área, también la intentó. En el 92′, el disparo de Sala se choca con el palo de Álvaro Rodríguez. Finalmente, todo quedará en un 2-1. Arbeloa respira, sus pupilos acumulan seis puntos y vuelven a tener posibilidades de clasificarse para la próxima ronda.