El Castilla se luce con una manita al Intercity y sale del descenso

El Real Madrid Castilla se lució ante el Intercity para conseguir su victoria más cómoda de la temporada con goleada incluida (5-0) y salir de puestos de descenso. Los de Raúl González sumaron de tres por segunda vez en doce partidos. Gonzalo firmó un hat-trick y Hugo de Llanos un doblete en el partido con más efectividad del conjunto blanco, que fue muy superior a su rival.

Real Madrid Castilla e Intercity abrían la duodécima jornada en el grupo segundo de Primera Federación. El primer filial blanco necesitaba ganar si o si. Acercándonos sigilosamente al ecuador de la temporada, el equipo de Raúl González Blanco estaba en puestos de descenso con nueve puntos. Los puestos de salvación estaban a solamente un punto y el propio cuadro alicantino era quien los marcaba. Una victoria blanca dejaba a los madridistas durmiendo en decimotercera posición. Era un partido fundamental.

Raúl sacó un once con dos bajas muy importantes. Una en defensa y otra en portería. Tanto Fran González como Asencio no estaban convocados. Ancelotti los había llamado con el primer equipo para estar presentes en el Santiago Bernabéu este sábado a las 14:00 ante Osasuna. Loren y Yusi fueron titulares en los laterales, y Gonzalo y Víctor Muñoz volvieron a compartir delantera.

El partido empezó muy dormido. Sin muchas ocasiones y con poco ritmo. Eso sí, era el Real Madrid Castilla quien llevaba la batuta del juego. Dominaba el control del juego y buscaba el área rival con más intensidad. Hugo de Llanos tuvo dos buenas oportunidades, pero ninguna de las dos fue a portería.

Y en el minuto 32 se le abrió el cielo al Real Madrid Castilla. Y eso que era de noche en Madrid. Tras un centro al área, la pelota tocó en la mano de un jugador del Intercity y el colegiado pitó penalti. No había dudas y casi no se protestó. Gonzalo asumió los galones como capitán del equipo y la enchufó engañando al portero. 1-0 y las cosas empezaban muy bien para el primer filial blanco.

Tras el gol, el Intercity se apagó totalmente y el Castilla se hizo con el dominio absoluto del balón. Nueve minutos después, incluso, llegó el segundo para los blancos en el Alfredo di Stéfano. Y otra vez vino tras un córner al área. La defensa del Intercity no despejó bien y Hugo de Llanos la cazó de manera fantástica dentro del área e hizo el 2-0. El primer filial blanco se iba al descanso con un buen colchón.

En otros partidos, el Castilla había tenido cientos de ocasiones y la pelota no entraba. Esta vez era al revés. En media ocasión, los blancos hacían dos goles en los primeros 45 minutos. Y pudieron ser más antes del descanso. Gonzalo perdonó en el 44 dos veces. Primero con un disparo que le sacó el portero y luego con un cabezazo a las manos de Samu Casado.

La segunda mitad comenzó con cambio de Raúl al descanso. Cristian David entró al césped por Pol Fortuny. Y cinco minutos después, el Real Madrid Castilla sentenció de manera definitiva. Gonzalo buscó un potente disparo desde la frontal, Samu lo despejó y Hugo de Llanos apareció en el área con la caña preparada para anotar el 3-0. Doblete del madridista y el partido quedaba visto para sentencia.

Y si Hugo de Llanos hacía doblete, Gonzalo no iba a ser menos. En el minuto 61 de partido, el capitán madridista cabeceaba un centro al área, la pelota tocaba en el palo y los blancos hacían el 4-0. Segunda victoria de la temporada y la más cómoda sin duda. Con goleada incluida para sacar al equipo del descenso.

