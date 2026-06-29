El Real Madrid presenta su camiseta para la próxima temporada con Llull al frente

El Real Madrid ha presentado la camiseta que lucirá la próxima temporada con Sergio Llull como una de las caras visibles. En una semana clave para la reestructuración del equipo para el curso 2026-27, el club blanco ha dado una pista de lo que podría ser la continuidad del capitán de 38 años. A pesar de que la renovación no ha sido oficial, el hecho de ponerle como uno de los líderes silencia los rumores de una salida este verano.

Junto a Garuba, Campazzo y Deck, el Real Madrid ha mostrado los colores que tendrá la clásica camiseta blanca. Al igual que los equipos masculinos y femeninos de fútbol, el equipo de baloncesto también tendrá las tres rayas de color rosa y los bordes de las mangas y cuello de color verde oscuro. Una combinación que se espera hace semanas, pero con el detalle de Llull que serviría de antesala para anunciar su renovación.

Como ya contamos hace unas semanas en OKDIARIO, tanto el Real Madrid como el jugador se dieron su palabra en diciembre para renovar y continuar la próxima temporada. A pesar de haber vivido una temporada complicada sin títulos, está más cerca Llull de firmar un nuevo contrato con Juan Carlos Sánchez, quien asumió hace unos días la jefatura tras la dimisión del Chacho Rodríguez.

Aunque su peso en el equipo no es el mismo que el de hace unos años, Llull sigue siendo un jugador muy querido dentro del Real Madrid y un líder en el vestuario. Tanto por su experiencia como por su carácter en los momentos difíciles, con 20 temporadas a sus espaldas. Ganador de 29 títulos, el club blanco le ha puesto con la nueva camiseta, de la que sería otro baile en el Movistar Arena. Aún así, se avecina trabajo en Valdebebas con Sergio Scariolo y otros jugadores, aún sin tener definido su futuro.