Pedro Martínez: «Feliz ha sido muy importante estadísticamente, pero hay jugadores que pongo muy en valor»

Pedro Martínez atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid contra el Asvel Villeurbanne en la Euroliga. El técnico madridista se mostró contento por la manera en que su equipo salió del bloqueo del tercer cuarto para terminar arrollando a los franceses en el último. No sólo destacó la gran actuación de Andrés Feliz (26 puntos, 8 triples y 30 de valoración), sino también la de los jugadores que no aparecen entre los líderes estadísticamente.

«Nos han sorprendido sus bajas al inicio del partido porque eran de jugadores muy importantes. Nuestro plan de partido ha cambiado mucho sobre la marcha, sobre todo en defensa. Hemos tenido una muy buena primera parte en cuanto a ritmo, con algún fallo en defensa. Ellos en el tercer cuarto han hecho una defensa en zona muy cerrada. No la hemos atacado bien. Hemos hecho muchos tiros fuera de como los tenemos que hacer», comenzó el entrenador catalán.

«Han jugado bien con nuestros nervios y la sensación de que no metíamos. Hemos pasado un momento muy malo. Luego, con la entrada de Maledon, hemos conseguido tiros de dos y de tres que sí son los que nos interesan y hemos vuelto a romper el partido. Un equipo que viene con poco que perder porque su situación era muy límite juega mucho al fallo. Si te pones nervioso, puedes incluso perder», añadió.

El otro día ya jugó con muchísima determinación y confianza. Eso está muy bien. Ha sido muy importante para nosotros. Ha metido unos tiros increíbles. Alberto Abalde ha hecho un trabajo en defensa muy bueno. Mikael Jantunen ha estado muy bien y Chuma (Okeke) ha hecho muy buen partido. El mejor partido estadísticamente ha sido Andrés, pero ha habido algunos jugadores que no han hecho tanto estadísticamente y los pongo muy en valor. Les doy mucha importancia.

«Soy admirador de Facu Campazzo. El esfuerzo con el que juega, no sólamente lo que vosotros o el público ve. Cómo entrena cada día, la mentalidad que tiene, lo implicado que está en querer ayudar a sus compañeros. Es un jugador que hace mucho trabajo que no sale en las estadísticas. Me encanta por eso. La actitud que ha tenido es excelente. Hay otros: Chuma, Jantunen. Admiración por estos jugadores que tienen la capacidad de ayudar al equipo de una forma que no sale luego en las estadísticas, con cosas que la gente no ve»

Pedro Martínez también fue preguntado por qué ha cambiado en su equipo respecto a las tres derrotas seguidas: «Un poco todo. Hoy, en el momento malo que hemos tenido, el público ha estado sensacional. Te entra el ay, ay, ay, ‘ostras, si estábamos ganando de 15’. Esos partidos luego muchas veces se pierden. Si somos mejores que ellos, íbamos ganando… Ahí el público ha estado muy bien, positivo y metido en el partido. Estábamos en serias dificultades».

Finalizó hablando de Gabriele Procida, cuya importancia en el equipo blanco ha crecido debido a la lesión de Gaby Deck: «El chico tiene mucho deseo y buena mentalidad, pero a veces olvidamos que esto es un juego y juega demasiado tensionado.