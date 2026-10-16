El legendario Tony Parker revela lo que le respondió Andrés Feliz cuando le pidió que fallase algún triple

El Real Madrid ganó con comodidad a ASVEL (111-92) para colocarse 3-3 en esta Euroliga. La noche especial de Andrés Feliz frente a una leyenda como Tony Parker, entrenador del conjunto francés. Una leyenda que, más tarde en rueda de prensa, descubriríamos que es su ídolo.

26 puntos y un sorprendente 8 de 11 en acierto desde el triple. La mejor noche del base dominicano con el conjunto blanco llegó en el mejor momento. Sus minutos estelares sacaban la carcajada de un Tony Parker que habló directamente con él.

«Siempre me gustó cómo juega Feliz», comenzó Parker en rueda de prensa. «Le he estado viendo los últimos años, un jugador muy sólido, fuerte, puede penetrar, tirar…», dijo tras la derrota de los suyos en el Movistar Arena después de pelear hasta el final.

Pero antes de marcharse, quiso dejar una cosa clara que sacó la risa de los periodistas allí presentes. «Le pregunté a Feliz si iba a fallar algún triple, y él me respondió: ‘Estoy jugando contra mi ídolo’», destacó la leyenda del baloncesto francés.

«Ahora entiendo por qué anotó ocho triples; estaba jugando contra su ídolo», concluyó riéndose en la sala de prensa. El 4 veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y mito de la selección gala vive su primera temporada como entrenador en la élite, además de ser el propio presidente del club de Villeurbanne.

El mejor partido de Feliz con el Madrid

Andrés Feliz ha sido una pieza fundamental en las dos últimas temporadas para el Real Madrid. El base dominicano, capaz de hacer de manejador y acompañar a bases como Facu Campazzo y Theo Maledon, firmó su mejor anotación con la camiseta blanca el pasado jueves ante ASVEL.

En un partido que se les complicó a los de Pedro Martínez en distintos tramos, ‘el tigre de Guachupita’ fue capaz de desatascarlo a base de triples imposibles que pusieron en pie a un Movistar Arena que coreó varias veces su nombre.

El equipo merengue ya está con un 3-3 de récord, tratando de alejar los fantasmas del 0-3 de inicio. Cinco victorias seguidas incluyendo el campeonato doméstico para coger ritmo y encontrar ese ‘núcleo’ tan característico en los equipos de Euroliga para competir desde el principio.

Ahora tendrán unas duras semanas por delante, visitando a Maccabi Tel Aviv (jueves 22 de octubre), viajando a Vitoria para medirse a un siempre difícil Baskonia (27 de octubre) y recibiendo en una dura doble semana al Fenerbahçe, uno de los mejores equipos de la competición (29 de octubre).

El nuevo Real Madrid de Pedro Martínez ya carbura, y Andrés Feliz es una parte fundamental del éxito que tendrá el equipo en la temporada, y así lo demostró ante ASVEL y frente a su ídolo, la leyenda Tony Parker.