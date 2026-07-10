Las incógnitas por resolver en el Real Madrid

El Real Madrid tiene varias incógnitas que resolver. Frentes abiertos que, tras la salida de Sergio Rodríguez, Martynas Pocius y Paco Robles y la vuelta del anterior responsable de la sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez, se están retrasando más de lo estipulado. Algunas decisiones, sencillamente, porque al haber cambiado tanto la directiva como el banquillo, ya no son las mismas que se habían tomado, y otras por plazos que aún no se han cumplido.

La llegada de un nuevo entrenador como Pedro Martínez en un organigrama distinto significa que jugadores que no contaban para el anterior técnico, Sergio Scariolo, pueden tener un hueco en su sistema. Comunicadas las salidas de Trey Lyles y Alex Len y dejando a un lado el caso de Chuma Okeke, cuya marcha, finalmente interrumpida, se debía más a un asunto burocrático (la no obtención del pasaporte nigeriano que le hace seguir figurando como extracomunitario en la ACB), hablamos de David Krämer o Gabriele Procida.

Los aleros han sido dos de los descartes habituales de Scariolo durante toda la pasada temporada, salvo en partidos de ACB en los que tenía que dejar fuera a alguno de los tres extranjeros (Okeke, Lyles o Gaby Deck) o en las pocas ocasiones que tuvo jugadores lesionados, pero su situación podría ser distinta con Pedro Martínez.

Hace un mes, cuando aún nada había cambiado en el equipo blanco a nivel institucional y de banquillo, la salida del alemán estaba cantada e incluso se estimaba que sería la primera en anunciarse por el Real Madrid después de que Scariolo le comunicase que no jugaría a sus órdenes la próxima temporada. Su contrato terminaba en 2026, pero era prorrogable por un año y Krämer, a todos los efectos, aún pertenece a la plantilla madridista.

Krämer y Procida, de la nada a opciones

Quienes han seguido su Valencia saben que en el estilo de Pedro Martínez, que pasa por acribillar desde el perímetro, rotar rápido y dejarse el alma en defensa presionando desde campo contrario, podría encajar perfectamente Krämer como un buen de rol. También Gabriele Procida, petición de Scariolo y, debido a su juventud (24 años) y el número de efectivos en ese puesto, inutilizado por el italiano.

Su perfil y edad son distintos al de Krämer, de ahí que el Real Madrid le fichase por tres años (hasta 2028). Durante inicios del verano se llegó a sopesar una cesión, pero finalmente Procida será testado por Pedro Martínez en pretemporada y a partir de ahí se tomará una determinación, aunque apunta a quedarse al ser una apuesta de futuro.

Izan y la NCAA, Hezonja y la NBA y Llull

Caso aparte es el de Izan Almansa, cuya salida a la NCAA está próxima, pero aún no se ha desbloqueado. Se desconoce también si el Real Madrid mantendrá el derecho de tanteo por el internacional español, que tiene contrato hasta 2028. O el de Sergio Llull, cuya renovación se apalabró a finales de 2025, pero no se ha comunicado aún. Todo indica que seguirá un año más como madridista, ampliando su leyenda. Iniciaría su vigésima temporada.

Y, cómo no, Mario Hezonja y la NBA. Un verano más hay culebrón con el croata y tanto él como el Real Madrid cuentan los días hasta el 20 de julio, fecha en la que vence su cláusula de salida para franquicias estadounidenses. A partir de entonces, si finalmente no abandona Europa, se sabrá si se queda en Goya (tiene contrato hasta 2029) o se marcha a otro club de la Euroliga, siendo el Dubái el que más papeletas tiene de hacerse con la estrella blanca.

Los nombres de la directiva…

En cuanto a la directiva, oficialmente se desconocen los nombres que la componen. Juan Carlos Sánchez ha vuelto a ponerse al frente y desde este medio hemos conocido que Alberto Herreros, leyenda del club, ha vuelto a actuar como director deportivo, con Rudy Fernández como aprendiz. La continuidad de Felipe Reyes sigue sin estar clara, aunque todo indica que no dejará su puesto de embajador global del Real Madrid.

… y el cuerpo técnico

En cuanto al banquillo, el único nombre que figura en el cuerpo técnico es el de Pedro Martínez. Paco Redondo, como contamos en este periódico, será su segundo entrenador, abandonando la selección española, pero se desconocen el resto de nombres que compondrán su staff. Será más reducido, seguro que el de Scariolo. Encestando.es adelantó que Salva Camps, a quien había reclutado para el Valencia, y Víctor García, de Gran Canaria, llegarían junto al catalán.