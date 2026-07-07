El Real Madrid anuncia la marcha de Alex Len

El Real Madrid anunció este martes la marcha de Alex Len, pívot ucraniano de 33 años. Finaliza su contrato y pone fin a su etapa como jugador del club blanco tras haber aterrizado el pasado mes de octubre para suplir la baja de Bruno Fernando, procedente de los Ángeles Lakers de la NBA.

El Real Madrid comunicó la marcha del jugador a través de un breve comunicado. «El Real Madrid C. F. y Alex Len han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club. Mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas», cerrando su paso por el club menos de un año después de su llegada.

A lo largo de la última temporada, Len disputó en Liga Endesa un total de 21 partidos en los que registró una media de 7,1 puntos, 3,6 rebotes y 1,2 tapones para 9,6 de valoración. Asimismo, en Euroliga, el ucraniano dejó unos guarismos de 3 puntos por partido, 2 rebotes y 0,9 tapones.

El pívot es internacional con Ucrania y llegó a la capital española el pasado tras 12 temporadas y 708 partidos en la élite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones. Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del draft de 2013.

A lo largo de su carrera deportiva ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) —donde coincidió con Sergio Scariolo, recientemente cesado como entrenador del Real Madrid—, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025), Los Ángeles Lakers (2025) y el Real Madrid (2025-2026).