El Gran Premio de España de F1 desplegó tres cazas justo al terminar el himno de España en Madring, pero estos no mostraron la bandera del país como sí lo hicieron en otros circuitos como: Monza, Red Bull Ring, Zandvoort y Silverstone. Todos desplegaron las banderas de sus respectivos países durante la carrera de Fórmula 1 de este año.

Cabe recordar que los Eurofighters pertenecen al Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles. Es habitual en algunos Grandes Premios ver cómo despliegan una enorme cortina de humo con los colores de su país. Sucedió en Italia recientemente con la tricolor y se esperaba que se hiciera en Madring, que luce la bandera de España más grande del mundo en la curva 3 del trazado, pero los cazas sobrevolaron el circuito sin mostrar ningún color.

En Zandvoort mostraron una bandera grande de Holanda en el cielo del circuito, mientras que en Inglaterra no fueron los cazas, sino que desplegaron humo con los colores del país desde una de las gradas. Además, un paracaidista bajó una bandera gigante que lució en la parrila.