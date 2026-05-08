Si tus apellidos están en esta lista puedes tener origen asturiano y está confirmado

¿Cuáles son los apellidos de origen asturiano? En Asturias viven algo más de un millón de habitantes y, de ellos, 70.885 llevan el apellido Fernández como primer apellido y otros 68.201 lo tienen como segundo. En otras palabras, se trata del apellido más frecuente en el Principado, según los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). En el ranking de apellidos con mayor presencia entre los residentes en Asturias, tras Fernández se sitúa García, seguido de González.

Algunos apellidos de origen asturiano han sido históricamente vinculados a linajes nobles o familias de alta sociedad, aunque su presencia actual es muy desigual. Entre ellos se encuentran Borbón, Castro, Falcó, Haro, Lara, Alcalá o Álvarez de Toledo, entre otros. También aparecen apellidos compuestos como Fernández de Córdoba, además de otros como Cervantes, Osorio o Valenzuela. Sin embargo, tener uno de estos apellidos no implica necesariamente pertenecer a la nobleza, ya que con el paso del tiempo se han extendido ampliamente entre la población.

Apellidos de origen asturiano

Si prestamos atención a los apellidos de carácter patronímico de origen claramente asturiano, podemos encontrar ejemplos como Artime, Jovellanos y Orviz, que aparecen con frecuencia en el Principado, además de en otros puntos de España.

En el caso del apellido Jovellanos, se trata de un apellido de origen asturiano vinculado históricamente a una familia noble del Principado, con presencia documentada desde varios siglos atrás en la zona de Gijón y su entorno. Su forma más conocida está estrechamente asociada a la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los ilustrados más importantes de España, lo que ha contribuido a la difusión y reconocimiento del apellido en el ámbito histórico y cultural.

Abad, Abades, Abanades, Abarca, Abarrio, Abaye, Abaño, Abaña, Abea, Abecilla, Ablanedo, Acebal, Acebedo, Acebo, Acevedo, Aguado, Albuerne, Alcalde, Allande, Allende, Aller, Allonca, Alonso, Alto, Alvargonzalez, Anceo, Ania, Arce, Areces, Arganzúa, Argüelles, Asturias, Avella, Avello, Álamo, Álvarez, Álvaro.

Baamonde, Babiano, Bada, Balades, Balbuena (o Valbuena), Ballín, Ballina, Balmori, Bances, Bandujo, Bandera, Banzo, Bao, Baragaña, Barades, Barbón, Belloso, Beltrán, Bernal, Benavides, Benítez, Bermúdez, Blanco, Blázquez, Bolaño, Brea, Buelga, Bulnes, Buylla.

Caballero, Cabeza, Cabo, Cabrales, Cabranes, Cabrero, Cabril, Cabueñas, Cachero, Calandre, Calera, Calleja, Campa, Campillo, Campoamor, Campomanes, Canellada, Canero, Canes, Cangas, Cano, Canseco, Canto, Capa, Caravias, Carballo, Carrasco, Carrera, Carvajal, Casaprima, Casariego, Castañón, Castropol, Cavedo, Cañizares, Cepeda. Cernuda, Costales, Cotalero, Crespo, Cuervo.

Diego, Dientes, Doriga, Duque, Díaz.

Enríquez, Entralgo, Escalada, Escobedo, Escosura, Estrada.

Faes, Falcón, Fanjul, Feito, Fernández, Ferreros, Focella, Folgueras, Fresneda, Fuente, Fuentes, Fuertes.

Gallego, Gallo, Galán, Gamoneda, Garrido, Gavilán, Gayo, Gijón, Gonceda, González, Gozón, Guerra, Gutiérrez, Guzmán, Gómez, Güergo.

Heredia, Hernando, Herrera, Herrero, Hevia, Hidalgo, Hoyos, Huerta.

Ibarra, Ibias, Ibáñez, Iglesia, Illán, Inclán, Infanzón, Intriago, Isla.

Janer, Jober, Jovellanos, Juan, Juncera, Junquera.

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Play Video Labandera, Labra, Lada, Lamela, Lamuña, Lana, Lanza, Larena, Lastres, Leiva, Llama, Llano, Llamazares, Llaneras, Lombardía, Longoria, Lorenzana, Lorenzo, Lozana, Luaces, Lue, Lugones, Lázaro, López.

Maldonado, Malleza, Mancebo, Manjón, Marinas, Marqués, Marrón, Martino, Martín, Martínez, Mata, Mayo, Meana, Meléndez, Mencía, Menéndez, Mendoza, Merás, Mesa, Mier, Mijares, Miravalles, Mogrovejo, Molero, Molina, Monasterio, Montenegro, Montes, Monzón, Moreno, Mori, Moros, Morán, Muñiz, Méndez.

Naranco, Navas, Negreta, Nevares, Nieto, Noriega, Norueba, Nuevo, Núñez.

Obáñez, Obrador, Omaña, Ordóñez, Orlé, Ortiz, Osado, Ovéquez.

Pacho, Pachón, Páez, Palicio, Pallas, Páramo, Pardo, Paredes, Parga, Patallo, Pato, Paz, Pecha.

Queipo, Quesada, Quina, Quindós, Quintalina, Quiñones.

Rallón, Ramírez, Ramos, Rangel, Rayón, Rebollo, Reimondes, Riaño, Ribadeo, Ribas, Ribera, Rico, Riego, Riello.

Saavedra, Sabando, Sala, Salas, Sánchez, Sanfrechoso, Santamarina, Santiso, Sarmiento, Saro, Sarro, Secades, Selgas, Sestadón, Siero, Silvadón, Sol, Solares, Solís, Somió, Somonte, Sordo, Souso, Suárez, Suco.

Tabano, Tabazo, Tallada, Tamargo, Tamés, Tapia, Taranco, Tejeiro, Tejuca, Teverga, Texina, Tineo, Tol, Toral, Toraño, Torcazo, Torre.

Ulloa, Unquera, Uría, Urías, Urraca.

Valcarce, Valdés, Valle, Valledor, Vallejera, Valsera, Valsinde, Valvidares, Valera, Vázquez, Vega, Velarde, Velasco, Velázquez, Veldedo, Verano, Veriña, Victorero, Viejo, Vigil, Viguín, Villa, Villademoros, Villalobos, Villamayor, Villamil, Villar, Villarejo, Villoria, Viña, Vivero.

Yela, Yermo.

Zardaín, Zeberino, Ziaño

Los más frecuentes

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Asturias, los apellidos más frecuentes muestran una clara concentración en unos pocos linajes tradicionales. En primer lugar destaca Fernandez con 71.173 personas, seguido de Garcia con 59.297, Gonzalez con 46.733, Alvarez con 37.635 y Rodriguez con 36.598. A continuación aparecen Martinez con 21.535, Suarez con 20.180, Lopez con 19.959, Perez con 19.684 y Diaz con 17.685.

En el siguiente grupo se sitúan Menendez con 15.928, Sanchez con 13.982, Alonso con 13.133, Iglesias con 8.121, Gutierrez con 7.501, Blanco con 6.382, Gomez con 6.307, Jimenez con 5.053, Martin con 5.019 y Mendez con 4.856. También figuran Vazquez con 4.838, Hernandez con 4.607, Vega con 4.218, Muniz con 3.997, Prieto con 3.501 y Arias con 3.450.

Completan la lista Castro con 2.930, Valdes con 2.838, Ruiz con 2.736, Montes con 2.508, Ramos con 2.320, Rubio con 2.149, Arguelles con 2.062, Moran con 2.040, Diez con 1.946, Pelaez con 1.939, Cuervo con 1.864, Hevia con 1.849, Santos con 1.840, Granda con 1.726, Moreno con 1.701, Velasco con 1.662, Cuesta con 1.630, Munoz con 1.620, Dominguez con 1.584, Miranda con 1.566, Romero con 1.549, Marcos con 1.514, Antuña con 1.504 y Zapico con 1.503.