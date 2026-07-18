Ni ventilador ni aire acondicionado: en este pueblo medieval de Castilla-La Mancha hace falta manta hasta en el mes de julio

Mientras gran parte de España trata de combatir las altas temperaturas, existe un lugar de Castilla-La Mancha donde las noches son extremadamente frescas incluso en pleno verano. Cuando se pone el sol, los termómetros descienden hasta los 13 grados o incluso menos, por lo que se necesita una manta para dormir. Se trata de Molina de Aragón, una histórica localidad de la provincia de Guadalajara situada a 1.062 metros de altitud. Su ubicación en pleno conocido como «triángulo del frío» favorece una de las mayores oscilaciones térmicas de la Península.

El emblema de Molina de Aragón es su impresionante castillo-fortaleza, cuyos orígenes se remontan a una alcazaba musulmana construida en el siglo X y que posteriormente fue ampliada por los condes de Lara. Con cerca de 800 metros de murallas, está considerado uno de los conjuntos defensivos medievales más extensos de España. A los pies de la fortaleza se extiende el casco histórico de Molina de Aragón, declarado Conjunto Histórico-Artístico por su rico patrimonio monumental.

Molina de Aragón, el pueblo donde puedes dormir con manta en pleno verano

#CastillaLaMancha #AltoTajo #MolinaDeAragon #planesparaelfindesemana #lugaresmagicos #Spain #visitspain ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture «Barbie»] – Billie Eilish @petiscosgalegos Info⬇️⬇️⬇️ Descubre un lugar mágico en uno de los enclaves más bonitos y espectaculares de España!! Un paisaje kárstico modelado por las aguas del río Gallo, en el Parque Natural del Alto Tajo que nos sorprende con impresionantes formaciones rocosas de tono rojizo y que te dejará sin palabras ! Cuenta la leyenda que allá por el año 1129 , un joven de la localidad de Ventosa se adentró en este paraje en busca de una vaca perdida, no la encontraba y se hizo de noche. El joven asustado fue sorprendido por un resplandor que salía de una roca, allí estaba la imagen de la Virgen, oculta tiempo atrás para evitar ser profanada durante la invasion musulmana, y bajo ella, la vaca, mirándo la imagen asombrada . En este mismo lugar, se construyó el templo y en su interior , un retablo barroco, dorado de principios del siglo XVIII , con la imagen de la Virgen de la Hoz. También puedes visitar la Gruta de la Aparición, verás una imagen que señala el lugar exacto donde apareció la Virgen y puedes encender una vela ( deja la limosna en el lugar indicado para ello dentro del templo) . Al lado de la ermita se construyeron, más adelante, otras dependencias y una antigua hospedería. Además del Templo, puedes hacer una ruta subiendo a los 3 miradores. El acceso está por la parte de atrás del templo, un camino empedrado , el camino del Vía Crucis . Se puede aparcar justo delante , y tanto el aparcamiento como el acceso es gratuito . Está abierto de 11:00 a 20:00 de primavera a Otoño. Si quieres ir en otra época deberás llamar a la oficina de turismo de Molina de Aragon : 949832098 Se encuentra a unos 15km de Molina de Aragon, 20 minutos de coche . 📍Ermita de la Virgen de la Hoz Ventosa – Alto Tajo Castilla La Mancha #Pueblosmagicos

En Molina de Aragón es muy habitual que exista una gran diferencia térmica entre el día y la noche, especialmente durante los meses verano. Aunque las temperaturas máximas pueden superar con facilidad los 35 °C, las mínimas descienden hasta los 10-13 °C, lo que supone una oscilación térmica diaria de más de 20 grados. Esta característica se debe a la altitud de la localidad y a la escasa humedad del ambiente.

Durante los próximos días, las temperaturas en Molina de Aragón seguirán mostrando una marcada amplitud. El sábado se esperan 33 °C de máxima y 13 °C de mínima; el domingo, 35 °C y 10 °C; el lunes, 34 °C y 12 °C; el martes, 36 °C y 13 °C; el miércoles, 36 °C y 13 °C; y el jueves, 37 °C de máxima y 13 °C de mínima.

Lugares de interés

El principal monumento de la localidad es su castillo, una imponente fortaleza medieval construida entre los siglos XII y XIII sobre una antigua alcazaba islámica. Con cerca de 800 metros de murallas, está considerado uno de los conjuntos defensivos más grandes de España y ofrece un recorrido por siglos de historia. Muy cerca se encuentra el Prao de los Judíos, un interesante yacimiento arqueológico con restos que abarcan desde la época califal hasta los siglos XVI y XVII.

A poca distancia del castillo se alza la Torre de Aragón, situada a unos 1.185 metros de altitud. Ésta antigua atalaya musulmana formaba parte del sistema defensivo de la comarca y hoy es uno de los mejores miradores de la zona. El recorrido continúa por el casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde destaca el Puente Viejo o Puente Románico, construido entre los siglos XII y XIII con piedra arenisca rojiza. Muy cerca se conservan los antiguos barrios de la Judería y la Morería, que mantienen parte del trazado medieval y recuerdan la convivencia de diferentes culturas durante siglos.