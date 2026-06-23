La reflexión de Paul McCartney sobre la actitud: «La tristeza no es tristeza, es felicidad con una chaqueta negra»

Considerado una de las personalidades más importantes de la música en los siglos XX y XXI, McCartney fue uno de los pilares de The Beatles. Tras la separación de la banda, fundó Wings junto a Linda y desarrolló una carrera en solitario; con decenas de discos publicados, numerosos premios Grammy, un Óscar a la mejor banda sonora adaptada y el título de sir otorgado por la Corona británica, su legado continúa vigente. Ahora, caba acaba de lanzar «The Boys of Dungeon Lane», su decimoctavo álbum en solitario, que el propio artista describe como «una colección de recuerdos nunca antes compartidos».

Paul McCartney reflexiona sobre la actitud en la vida

A sus 84 años, sigue recurriendo al pasado como fuente de inspiración creativa. Una de esas muestras aparece en «Blackbird Singing: Poems and Lyrics», 1965-1999, el primer volumen de poemas y letras que publicó en abril de 2011. En sus páginas escribió: «La tristeza no es tristeza. Es felicidad con una chaqueta negra. Las lágrimas no son lágrimas. Son bolas de risa bañadas en sal. La muerte no es muerte. Es la vida que ha saltado desde un acantilado alto».

Lejos de entender la tristeza como algo exclusivamente negativo, McCartney la reinterpreta como una prolongación de la felicidad, una emoción que conserva su esencia incluso cuando se tiñe de pérdida o nostalgia. De forma similar, las lágrimas se asocian a la alegría, y la muerte se plantea no como un final definitivo, sino como una continuidad de la vida.

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