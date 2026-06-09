Himno de Murcia: historia, origen, cuál es su significado y letra completa

Hoy es 9 de junio por lo que se celebra el Día de la Región de Murcia, una fecha que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y que, año tras año, sirve para recordar de dónde viene esta tierra y todo lo que la hace única. Un día que puede llevar a que muchos se pregunten, ¿Cuál es el himno de Murcia? Porque, a diferencia de otras comunidades, aquí la respuesta no es tan directa dado que no existe un himno oficial como tal que todo el mundo reconozca sin más.

Y sin embargo, hay una canción que lleva décadas sonando en la memoria colectiva. Una composición que muchos murcianos sienten como propia, aunque nunca haya sido declarada oficialmente como himno. Hablamos del Himno de Murcia escrito por Pedro Jara Carrillo y con música de Emilio Ramírez de modo que será bueno conocer cuál es su origen y porqué a pesar de ser un himno conocido por todos los murcianos no ha sido reconocido todavía, de forma oficial.

El origen del Himno de Murcia

El Himno de Murcia no nació como una imposición ni como un símbolo institucional. Surgió, más bien, del vínculo personal de un poeta con su tierra. Pedro Jara Carrillo, nacido en Alcantarilla en 1876, fue periodista, escritor y también concejal en el Ayuntamiento de Murcia. En aquellos años, principios del siglo XX, la identidad regional no se expresaba como hoy, pero sí existía un fuerte sentimiento de pertenencia.

De ahí nace esta obra. Una pieza que no pretendía convertirse en himno, pero que acabó ocupando ese lugar entre todos los murcianos. La música la compuso el maestro Emilio Ramírez, que puso sonido a unos versos llenos de referencias a la huerta, al paisaje y a las tradiciones murcianas. La obra se estrenó el 9 de junio de 1922, una coincidencia curiosa si se piensa que hoy ese mismo día se celebra el Día de la Región. Con el paso del tiempo, la canción fue ganando presencia en actos y celebraciones, aunque sin llegar nunca a oficializarse.

Quién fue Pedro Jara Carrillo

Pedro Jara Carrillo no fue sólo el autor de estos versos, sino una de las voces culturales más representativas de la Murcia de su tiempo. Quienes le conocieron lo describían como alguien cercano, algo bohemio y siempre optimista. Murió en 1927, apenas unos años después del estreno del himno, pero dejó varias composiciones importantes. Entre ellas, el Himno a la Virgen de la Fuensanta, que también refleja ese vínculo tan fuerte entre la tradición religiosa y la identidad murciana.

Qué significa realmente el Himno de Murcia

Si uno lee la letra con calma, se da cuenta de que en realidad, este himno es forma de describir Murcia desde dentro. Aparecen la huerta, el azahar, el río, los campos de trigo. Todo gira en torno a la fertilidad de la tierra, a esa imagen de una región luminosa, casi idealizada. No es casualidad que se repita esa idea de riqueza natural, porque durante mucho tiempo esa ha sido una de las señas de identidad más claras de Murcia.

También hay referencias a la historia. La huella musulmana, por ejemplo, aparece en expresiones como Huerta sultana, mientras que la parte religiosa se deja ver en la mención a la Virgen de la Fuensanta.

¿Murcia tiene himno oficial o no?

Aquí es donde suele venir la confusión. El Estatuto de Autonomía menciona que la Región debe tener símbolos propios, entre ellos un himno, pero en la práctica nunca se ha consolidado uno de manera definitiva. A finales de los años 70 se intentó dar ese paso. El entonces presidente, Andrés Hernández Ros, encargó al cantautor José María Galiana la creación de una nueva composición. La letra se basó en un poema de Julián Andúgar y la grabación llegó a hacerse con medios profesionales.

El problema es que aquello apenas tuvo recorrido. Se interpretó en contadas ocasiones y no terminó de calar en la sociedad. Hoy en día, de hecho, es una pieza prácticamente desconocida para la mayoría. Por eso, cuando llega el 9 de junio y suenan actos institucionales, muchos siguen echando en falta un himno que todo el mundo pueda reconocer y cantar a pesar de que el escrito por Jara Carrillo siga siendo el que todos recuerdan.

Letra completa del Himno de Murcia

¡Murcia!, la Patria bella

de la Huerta sultana;

novia rica y lozana

siempre llena de azahar.

De tu cielo esplendente

el dosel se despliega,

desde el mar a la vega,

desde la vega al mar.

Reina de la matronas,

demuestras la hidalguía

de tu blasón,

pues llevas en tu escudo

entre siete coronas

un corazón.

Desde tu torre cristiana

que baña su cruz de oro

en la luz de la mañana,

parece el sol un rey moro

que requiebra a su sultana.

Y entre una senda de flores

que va tejiendo el estío,

murmurando sus amores

perezoso cruza el río.

Cuna florida del sol,

joya del suelo español.

Vega, divino tesoro,

entre tus verdes maizales

vibra como arpa de oro

el manto de tus trigales.

En tus naranjos se llena

un incensario de azahar

para la Virgen morena

que hizo en la sierra su altar.

Parranda sonadora

siempre henchida de gozo;

copla madrugadora

que suena retadora

en los celos del mozo.

Oyendo la armonía

que tu guitarra guarda

toda la vida mía

a la sombra estaría

de tu torre gallarda.

De tu torre gigante

que a los cielos asoma

y en un tapiz fragante

duerme como paloma.

Murcia, joya del rico suelo español,

soñado paraíso, cuna del sol.

¡Murcia!, la patria bella,

de la Huerta sultana,

novia rica y lozana

siempre llena de azahar.

Rico tesoro, bella ciudad,

sagrario de la santa fecundidad.