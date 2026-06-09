¡Feliz Día de la Región de Murcia! Las mejores frases e imágenes para felicitar a los murcianos por Whatsapp

Como cada año, el 9 de junio es una de esas fechas que recuerda cualquier murciano y que de hecho, tiene muy presente. Lo cierto es que no hace falta que nadie le recuerde que hoy se celebra el Día de la Región de Murcia, por lo que seguro que al margen de poder tomarse un día libre para descansar o para celebrar su día por todo lo alto, si vives en Murcia, o eres de esta región, al encender hoy el móvil, lo primero que vas a hacer es felicitar a tus familiares y amigos así que te queremos ofrecer ahora algunas de las mejores frases e imágenes para felicitar a los murcianos por Whatsapp.

El Día de la Región de Murcia es una jornada muy especial para todos los murcianos ya que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982. Fue ese momento el que marcó el reconocimiento oficial de Murcia como comunidad autónoma dentro de España. Y a pesar de que tal vez puede sonar a algo más bien institucional, lo cierto es que con el tiempo se ha convertido en algo mucho más cercano si bien no sólo tiene que ver con las leyes, sino que para muchos tiene más que ver con la identidad, y por este motivo cada vez más, se ha convertido también en un día para felicitar y que mejor que hacerlo por WhatsApp con una frase o una imagen.

Frases para felicitar el Día de la Región de Murcia por Whatsapp

Si quieres enviar un mensaje hoy, pero no sabes muy bien qué poner, aquí tienes algunas ideas que funcionan porque suenan naturales. No son frases forzadas, más bien cosas que podrías decir perfectamente tú y que además son perfectas para que las puedas enviar por WhatsApp.

Feliz Día de la Región de Murcia, que nunca nos falte lo nuestro.

Hoy toca presumir un poco de tierra. Feliz 9 de junio.

Murcia es Murcia, y el que lo sabe, lo sabe. Feliz día.

Feliz Día de la Región a todos los que llevan Murcia dentro.

Hoy es nuestro día, disfrútalo como se merece.

Tierra de sol, huerta y buena gente. Feliz día.

Ser murciano no se explica, se nota. Feliz 9 de junio.

Desde donde estés, siempre Murcia. Feliz día.

Un día para acordarse de lo nuestro. Feliz Día de la Región.

Feliz día a todos los murcianos, estéis donde estéis.

Murcia tiene algo que engancha, y hoy se nota más que nunca. Feliz día.

Hoy todo sabe un poco más a casa. Feliz 9 de junio.

Lo nuestro no será perfecto, pero es único. Feliz Día de la Región.

Que no se pierda nunca ese orgullo de ser de aquí. Feliz día.

Frases más emotivas para enviar hoy

Si lo que quieres es enviar mensajes un poco más de sentimiento, de esos que se envían a familia o amigos que están fuera puedes enviar estos otros mensajes por WhatsApp para felicitar el 9 de junio:

Murcia es ese sitio al que siempre apetece volver. Feliz día.

Da igual la distancia, hay cosas que no cambian. Feliz 9 de junio.

Hoy celebramos lo que somos y de dónde venimos.

Hay tierras bonitas, y luego está Murcia.

Feliz día a todos los que sienten esta tierra como suya.

Murcia no se olvida, se lleva siempre encima.

Un día para recordar nuestras raíces, aunque estemos lejos.

Lo nuestro no se pierde nunca. Feliz Día de la Región.

Siempre hay un motivo para volver, y Murcia suele ser uno de ellos.

Aunque pase el tiempo, hay cosas que siguen igual. Y menos mal.

Hoy es de esos días que te recuerdan de dónde eres.

Murcia tira, incluso cuando estás lejos.

No hace falta decir mucho más, quien es de aquí lo entiende.

Frases cortas para WhatsApp o estados

Si buscas algo rápido, directo para felicitar el Día de Murcia, estos son sin duda, los más efectivos:

Feliz Día de Murcia

9 de junio, nuestro día

Orgullo murciano

Siempre Murcia

Murcia en el corazón

Tierra única

Hoy toca Murcia

Murcia, siempre

Imágenes para felicitar el Día de Murcia

Junto a las frases, las imágenes siguen siendo lo que más se comparte en días como este. De hecho, muchas veces la gente no escribe nada, simplemente envía una foto con una frase y ya está.

Las que mejor funcionan suelen por ejemplo, las de la bandera de la Región, también algún paisaje de la huerta, flores de azahar o incluso una vista de Murcia capital. Cosas reconocibles, que no hace falta explicar y que os queremos dejar para que os las guardéis y las enviéis. Y junto a todas ellas podéis añadir el texto «Feliz Día de la Región de Murcia» u «Orgullo murciano». Es algo sencillo pero muy bonito que os permitirá arrancar el día con una felicitación especial por este 9 de junio, sin duda, el más especial de todos los días para los murcianos.