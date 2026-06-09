Así es el «nesting party» la nueva tendencia que se está poniendo de moda entre las embarazadas y que es mejor que las «baby shower»

En España la baby shower se había puesto de moda en algunos puntos del territorio, como una forma de conseguir en una sola fiesta lo que se necesitaba para el nuevo bebé. Más allá de las listas en las tiendas que nos proporcionaban ese detalle esencial para el miembro de la familia que estaba en camino. Desde siempre se ha preparado todo lo necesario para recibir al bebé que cada vez necesita más y más cosas.

Hemos pasado del minimalismo de esos tiempos en los que sólo teníamos una cuna y poco más. A la situación actual con varias cunas, según la evolución o el lugar de la casa que queremos instalarlas, sumadas a varios elementos que han acabado siendo la mejor opción posible para unos bebés que nacen con media tienda de puericultura en su propia casa. Este momento especial que hemos tenido en consideración, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve en estos días que tenemos por delante.

Es mejor que las baby shower esta nueva tendencia

La fiesta del bebé que llega de Estados Unidos es una celebración que nos permite obtener todos los regalos que podemos necesitar en estos días en los que llega un miembro en la familia. Una manera de revelar el nombre y quizás prepararle algún detallo personalizado a aquellas personas que han ayudado a preparar lo que necesitan y más.

Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que quizás tendremos que estar preparados para afrontar determinadas situaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento nadie hubiera imaginado en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una forma sorprendente. Este tipo de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podrían hacernos falta, cambian por completo.

Más allá del baby shower hay otras necesidades que quizás no son tanto las que tiene un bebé que seguro que dispondrá de todo lo necesario al llegar a este mundo sin nada y encontrarse una habitación llena de todo.

La nesting partu triunfa entre las embarazadas

El nesting party es la nueva tendencia que triunfa entre las embarazadas. Preparar el nido para la llegada del bebé no pasa con tener ropa preparada y juguetes que no usará hasta dentro de unos meses o semanas. La organización de la casa es un dolor de cabeza que podemos hacer en compañía con una fiesta de lo más especial.

La embarazada debe escribir una lista de tareas que sus amigas realizarán por ella en estos días previos al nacimiento en forma de fiesta. Imagina poder preparar el congelador para ese bebé que restará tiempo de todo. Con un par de lasañas, purés, carnes y pescados, listos para simplemente calentar y comer.

Nos pueden solucionar unos días de ajetreo con comida saludable que la madre del bebé agradecerá. También es importante disponer de la maleta lista y la ropa preparada. Tarea de colgarla, plancharla y lavarlo todo que quizás no será de lo más interesante, pero deberá hacerse.

Es importante disponer de una lista de tareas que nos permitirán hacer realidad estos cambios que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tendríamos por delante. Un cambio de vida nos puede estar esperando y con ella, la necesidad de descubrir lo que puede pasar en breve.

Son tiempos de crear un cambio de tendencia que se centra en un trabajo de comunidad y en una madre que requiere de los cuidados necesarios para acabar obteniendo aquello que queremos y más. Este cambio de tendencia que necesitamos, puede acabar de generar el plus de buenas sensaciones que queremos aprovechar en estos días de temporada que quizás hasta ahora no sabíamos.

Esta llegada de un bebé no es sólo un desembolso material, también de tiempo para acondicionar una casa o prepararse como pareja para obtener aquello que necesitaremos en estos días en los que cada elemento cuenta. De una forma que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Este tipo de elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante acabará marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Son días de tener en mente unas necesidades que en esta fiesta que nos llega de lejos y que se va implementando entre las embrazadas, conseguiremos un extra de buenas sensaciones sin apenas esperarlo.