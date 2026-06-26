La reflexión de Antoine de Saint-Exupéry, autor de ‘El Principito’ sobre el amor: «Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección»

Pocas frases sobre el amor han viajado tan lejos con tan pocas palabras. «Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección» lleva décadas reproduciéndose en postales, discursos de boda, perfiles de redes sociales y conversaciones de madrugada. Y casi siempre aparece acompañada del mismo nombre: Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito. Lo que mucha gente no sabe es que la frase no procede de ese libro, sino de Tierra de hombres, publicado en 1939, cuatro años antes que su obra más célebre. Lo que sí es cierto es que el pensamiento que encierra impregna por completo el universo del escritor francés.

Conviene detenerse en lo que la frase propone, porque no es tan sencillo como parece a primera vista. En una cultura que lleva siglos romantizando la mirada mutua —los ojos que se encuentran al otro lado de la sala, la pareja que solo tiene ojos el uno para el otro—, Saint-Exupéry propone exactamente lo contrario como fundamento del amor duradero. No la contemplación del otro, sino la orientación compartida hacia algo que está más allá de los dos.

Antoine de Saint-Exupéry, ‘Tierra de hombres’ (1939)

La imagen es poderosa porque es física antes que filosófica. Dos personas que se miran fijamente forman un circuito cerrado: el mundo exterior desaparece, solo existen el uno para el otro. Es la definición del enamoramiento, de esa primera fase intensa en la que nada más importa. Pero dos personas que miran en la misma dirección están, en cambio, abiertas al mundo. Comparten un horizonte. Caminan juntas hacia algo. Y ese ‘algo’ puede ser un proyecto, unos valores, una forma de entender la vida o simplemente el deseo de construir algo que tenga sentido más allá de ellas mismas.

En El Principito, esta idea aparece de manera implícita en la relación entre el protagonista y su rosa. El príncipe no ama a la rosa porque la contempla sin cesar, sino porque la cuida, porque dedica tiempo y esfuerzo a que ella florezca. El amor, en la visión de Saint-Exupéry, es siempre activo, siempre orientado hacia algo concreto. «Eres responsable de lo que has domesticado», le dice el zorro, en uno de los pasajes más conocidos de la literatura del siglo XX. Responsabilidad, no posesión. Compromiso, no dependencia.

La frase también desafía una confusión muy extendida: la de identificar el amor con la necesidad del otro. Cuando dos personas se miran únicamente entre sí, el riesgo es convertir la relación en un espejo donde cada uno busca su propio reflejo en el otro. La demanda de atención constante, los celos como prueba de amor, la sensación de que la pareja debe llenarlo todo: síntomas de un amor que mira hacia adentro y que, con el tiempo, suele asfixiarse a sí mismo.

Mirar en la misma dirección implica, en cambio, que cada persona conserva su propia identidad y su propio punto de vista. Que el amor no anula, sino que suma. Que la unión no requiere fusión. Es una concepción del amor que se parece mucho a la amistad profunda: dos individuos que eligen caminar juntos porque comparten algo esencial, no porque sean incapaces de caminar solos.

En tiempos en que las relaciones se analizan con una terminología casi clínica —vínculos ansiosos, estilos de apego, dependencia emocional—, la intuición de Saint-Exupéry suena sorprendentemente moderna. No hace falta haber leído Tierra de hombres para entenderla. Basta con haber estado en una pareja que funcionaba, y recordar que lo que la sostenía no era la intensidad de las miradas, sino la claridad de hacia dónde iban juntos.

Eso es, quizás, lo que convierte esta frase en algo más que una cita bonita para enmarcar: la sensación de que nombra algo real. Algo que muchos han sentido sin haber encontrado antes las palabras exactas para describirlo.