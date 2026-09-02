¿Ver Netflix gratis?: este podría ser el nuevo plan de la plataforma para romper el mercado del streaming

El mercado de las plataformas de vídeo bajo demanda ha cambiado sustancialmente desde su auge, durante la pandemia del COVID-19, allá por el 2020/2021. Los precios no han dejado de subir y, con ello, los suscriptores han ido viendo cómo sus servicios iban depauperándose. Primero fue la inclusión de la publicidad, la cual te obligaba a pagar un extra si querías obviarla y después, llegó la eliminación de los sistemas multicuentas, con los que varios amigos o familiares podían compartir un único pago mensual. Ahora Netflix, como buena líder del sector, está abriendo el camino al formato vertical de contenidos al más puro estilo de TikTok y los reels de Instagram. Pero en la «gran N roja» se plantea a su vez una sorprendente y radical nueva estrategia que va en contra de todo lo que hemos visto en los últimos años: ofrecer un plan 100% gratuito que esté financiado por una buena cantidad de anuncios.

La marca liderada por Ted Sarandos y Greg Peters ha ido manteniendo un rumbo cambiante en su planificación de contenidos. Primero financiaron blockbusters a la altura de los grandes estudios de Hollywood, realizando una ecléctica mezcolanza dentro de su catálogo, entre apuestas autorales de la talla de El irlandés (2019) o Roma (2018) y superproducciones con una clara intención de simplemente entretener a su audiencia, como El agente invisible (2022) o Alerta roja (2021). Ahora, y a pesar de que el año que viene estrenará Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, la segunda cinta más cara de su historia; en el servicio de streaming prefieren generar un contenido mucho más dirigido a lo que reclama su público, partiendo de las métricas obtenidas por el número de visualizaciones y la tasa de abandono hacia sus proyectos.

Conocedora de la diferencia de mercados globales a lo que debe enfrentarse la major californiana, en la última presentación de resultados a los inversores, Greg Peters ha revelado que una «Netflix gratis» podría funcionar realmente bien en ciertos países, donde la renta per cápita no permite a los espectadores pagar tantas suscripciones y modelos de plataformas por culpa de un ecosistema hipersaturado.

Greg Peters, CEO de Netflix, ve posible el modelo gratuito

La opción pasa, por supuesto, por generar unos ingresos publicitarios que consigan que el modelo gratis le resulte rentable a Netflix. Eso sí, el co-CEO también explicó que por el momento no existía un plan a corto plazo para implementar dicho sistema.

Porque de alguna forma, existe un claro riesgo de ver cómo esa política hace que los usuarios que pagan se pasen a esa categoría gratuita.

Ya existen servicios de streaming gratuitos

En España, ya tenemos algunos servicios de vídeo bajo demanda con opciones gratuitas, como RTVE Play, Atresplayer, Plex, Pluto TV o Tivify, entre otros.

¿Tendrá Netflix en algún momento esa opción gratuita para ver su contenido? Por sensaciones, podríamos pensar que, más allá de la publicidad, el terminal debería ofrecer una ventaja mayor al que paga si quiere ser un modelo estable. Como, por ejemplo, el acceso anticipado a contenidos exclusivos o un abanico de contenidos más amplio.