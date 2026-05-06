Tráiler de ‘Tony’: Dominic Sessa es Anthony Bourdain en lo que apunta a ser una de las interpretaciones del año

Con cualquier otro estudio detrás, Tony podría funcionar como una película biográfica clásica que parte de una estructura narrativa convencional y funcionalmente plácida para los espectadores. Sin embargo, la implicación del sello A24 rehuye por ejemplo, de lo hemos visto hace poco en Michael, apostando por un Dominic Sessa que da vida a un Anthony Bourdain en un biopic atípico, centrado en un periodo de tiempo muy concreto de la vida del célebre cocinero. Por eso, el primer tráiler compartido por la productora independiente se siente como una conexión especial ,que transmite el alma y la profundidad de un personaje mucho antes de alcanzar la fama mundial.

Dirigida por Matt Johnson, conocido por Blackberry y la serie web Nirvana the Band the Show the Movie, Tony nos presentará a un joven aspirante a escritor de 19 años que comienza a explorar el mundo de la gastronomía profesional. Es decir, la interpretación del joven Dominic Sessa nos mostrará a un Bourdain neófito en la materia culinaria, antes de ser un chef profesional en Manhattan y bastante antes de escribir y publicar las memorias Kitchen Confidential, las cuales le catapultaron a la fama y le terminaron convirtiendo en un presentador de televisión culinaria.

El libreto corre a cargo de los guionistas Todd Bartels y Lou Howe, unos completos desconocidos en la industria, mientras que el juego de luces y la estética de la imagen corresponden al director de fotografía Michael Bauman, nominado al Oscar por Una batalla tras otra. Además de contar con el protagonismo de Sessa, el elenco secundario de Tony está repleto de caras conocidas. Desde Emilia Jones (CODA: Los sonidos del silencio), pasando por Leo Woodall (The White Lotus 2), hasta la presencia de Antonio Banderas (Dolor y gloria). Tras ellos, Dagmara Dominczyk (Succession), Rich Sommer (Mad Men) y Stavros Halkias (Bugonia) cierran el reparto secundario.

Dominic Sessa es Anthony Bourdain

Dominic Sessa fue una de las grandes sorpresas interpretativas del 2023 gracias a Los que se quedan y ahora, de tener una captación crítica positiva, su encarnación de Bourdain apunta seriamente a la todavía temprana temporada de premios.

Where it all began. Dominic Sessa is Anthony Bourdain in TONY — from director Matt Johnson, in theaters this August. pic.twitter.com/nMqk5pRGp0 — A24 (@A24) May 5, 2026

La cinta cuenta con el total apoyo de los herederos de Bourdain, quienes explicaron el motivo de validar dicha representación audiovisual en un comunicado hace varios meses: «Decidimos apoyar Tony porque no es una película biográfica convencional y no pretende resumir una vida».

Ambientada en el verano de 1975, la trama pone el foco en Bourdain como un estudiante universitario, cuyo fracaso solicitando una beca de escritura termina declinando en un viaje a Provincetown, Massachusetts. Allí, encuentra un trabajo en un restaurante de marisco bajo la tutela de un exigente y brillante jefe de cocina, al que da vida Banderas.

¿Cuándo se estrena ‘Tony’?

A24 estrenará Tony en los cines estadounidenses el próximo mes de agosto. En España, en cambio, todavía no tiene una fecha de proyección oficial.